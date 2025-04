Dall’11 al 13 aprile si svolgerà l’iniziativa “Colli Aniene – TTS Street Food”, evento culturale gastronomico con la vendita di piatti espressi preparati da street chef provenienti da diversi territori italiani ed esteri.

L’appuntamento è all’interno del parcheggio su viale Ferdinando Santi (fronte IC Tullio de Mauro) a partire dalle ore 18 di venerdì 11 aprile.

