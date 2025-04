Il surrealismo con le opere di Salvador Dalì in mostra a Roma

Al Museo Storico della Fanteria dell’Esercito Italiano a Roma la mostra “Salvador Dalí – tra arte e mito”, organizzata da Navigare, azienda che si occupa di mostre d’arte (https://www.navigaresrl.com/mostre/) in collaborazione con Difesa Servizi.

L’esposizione raccoglie 80 opere di Salvador Dalí, provenienti dalle collezioni private in Belgio e in Italia.

Il multiforme ingegno di Dalì si esprime in molti campi della creatività e dell’arte, spaziando tra disegni, sculture, ceramiche, boccette di profumo, incisioni, litografie, fotografie e persino carte da gioco.

Completano l’esposizione le opere di alcuni artisti che hanno condiviso con Dalí la sua idea di arte, nell’ambito del movimento surrealista europeo. Ci sono disegni del poeta Federico García Lorca, quadri di Joan Mirò e altre opere di artisti del suo tempo.

La parte centrale della mostra è costituita dalle rappresentazioni di Dalì della Divina Commedia. Nel 1950, per commemorare il settecentesimo anniversario della nascita di Dante Alighieri, il Governo Italiano aveva commissionato a Salvador Dalì l’illustrazione dei canti della Divina Commedia.

L’artista ha realizzato centodue acquarelli, che rappresentano le emozioni suscitate dall’opera di Dante nell’artista. I disegni sono stati pubblicati dall’Istituto Poligrafico dello Stato e presentati al pubblico nel 1954.

Quindi non perdete l’occasione per immergervi nel surrealismo, grazie al genio creativo di Dalí, personaggio eccentrico e controverso, che fece della sua stessa esistenza un’opera d’arte. E ricordate che nel 2025 ricorre il centenario della nascita del Surrealismo!

“Salvador Dalí – tra arte e mito”

Museo Storico della Fanteria dell’Esercito Italiano

Piazza S. Croce in Gerusalemme

Fino al 27 luglio 2025

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.