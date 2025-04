A Tor Sapienza “storia minuscola per GENTE MAIUSCOLA”

A Tor Sapienza non poteva essere ignorata una data importante come il 1° aprile ovvero una data che segna la ricorrenza della nascita del suo fondatore: Michele Testa.

Per ricordarlo, ha preso il via un percorso artistico di Carlo Gori incentrato sull’illustre personaggio. Infatti il 1 aprile e stato mostrata una riproduzione del quadro raffigurante Michele Testa ora esposto nel centro culturale “Michele Testa” di via de Pisis.

Nel centocinquantesimo dalla nascita di Michele Testa, ha avuto luogo, sabato 5 aprile 2025, presso il Casale Michele Testa, alle ore 16:00 un’iniziativa intitolata “storia minuscola per GENTE MAIUSCOLA”.

L’iniziativa è stata promossa dai Comitati di Gestione del Centro Culturale e dell’Università Popolare Michele Testa. I lavori sono stati aperti da un breve video a cura di Cinzia Paolino dedicato alla figura di Michele Testa, al quartiere di Tor Sapienza e agli accadimenti recenti che testimoniano il ripetersi della storia grazie agli approfondimenti storici a cura di Rita Mattei (Docente UPMT) e Nicola Marcucci (Presidente Onorario UPMT)

Al tavolo, insieme ai promotori, Michele Sugarelli di Quarticciolo ribelle, Michela Pierlorenzi dell’ANPI Provinciale e della Fondazione Antonio Fanelli Università di Roma la Sapienza, Michele Colucci, CNR istituto di studio del mediterraneo, Donatella Panzieri che hanno parlato dell’antifascista Testa e del suo rapporto con il potere.

È intervenuto per il municipio V il presidente della commissione cultura Maurizio Mattana.

Un breve spettacolo del cantautore Piero Brega e un buffet hanno allietato la serata dei convenuti al centro culturale.

