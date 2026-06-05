Truffa del carburante al Pigneto, sigilli al benzinaio della “pompa furbetta”: erogava meno benzina di quella pagata

Il display segnava il prezzo pieno e i litri scorrevano veloci sul tabellone luminoso, ma nel serbatoio delle auto finiva molta meno benzina di quella effettivamente pagata.

Una truffa millimetrica e invisibile ai danni dei consumatori è stata scoperta e smantellata nel cuore del quartiere Pigneto, una delle zone più dinamiche e frequentate della movida capitolina.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno messo i sigilli a un impianto di distribuzione di carburanti, cogliendo sul fatto il gestore grazie a un’ispezione a sorpresa.

L’intervento è stato condotto dai militari del 5° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, nell’ambito di un più ampio piano straordinario di polizia economico-finanziaria mirato a contrastare le speculazioni sui prezzi alla pompa e le frodi nel settore delle accise, un comparto monitorato speciale nelle ultime settimane per via dell’alta volatilità dei listini.

Il trucco dei sigilli violati: come funzionava il contatore alterato

L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sulla verifica metrologica delle colonnine, un controllo tecnico che serve a certificare la perfetta corrispondenza tra i soldi spesi e i litri immessi nel motore.

Smontando i pannelli metallici di una delle pompe di erogazione, i finanzieri hanno scoperto l’inganno: i sigilli di garanzia dello Stato erano stati violati e i componenti meccanici ed elettronici interni del sistema di misurazione volumetrica erano stati palesemente manomessi.

Il trucco era tanto semplice quanto redditizio. L’alterazione del misuratore fiscale generava una sistematica discrepanza contabile: il dispositivo registrava sul display un volume di carburante superiore rispetto a quello realmente versato nella vettura del cliente.

L’automobilista di turno si trovava così a pagare un conto gonfiato, convinto di aver fatto il pieno, mentre l’impianto accumulava un massiccio extra-profitto illegale rivendendo lo stesso carburante risparmiato (e già pagato) ai clienti successivi.

Sequestro e denuncia: scatta la linea dura della Procura

Davanti all’evidenza dei sigilli manomessi e delle schede alterate, i militari della Guardia di Finanza hanno interrotto immediatamente l’erogazione per evitare che la truffa continuasse a colpire i residenti e i lavoratori del quadrante est della Capitale.

L’intera colonnina incriminata è stata sottoposta a sequestro penale probatorio e isolata dal resto del circuito del distributore.

Per il titolare e responsabile dell’impianto è scattata la linea dura: l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Roma.

Dovrà difendersi davanti ai magistrati da accuse pesanti, che vanno dalla frode nell’esercizio del commercio fino all’utilizzo di strumenti di misura alterati.

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