Turisti assaltati nel cuore di Roma, rapine e risse tra Campo de’ Fiori e Piazza Venezia

Un pomeriggio di ordinaria microcriminalità nel perimetro più nobile del centro storico capitolino, dove i flussi turistici continuano a essere nel mirino di bande di scippatori e rapinatori seriali.

Nel corso delle ultime ore, il cuore di Roma è stato teatro di due distinti episodi di violenza urbana che hanno visto come vittime alcuni cittadini americani.

Gli interventi serrati dei militari dell’Arma, supportati in un caso dal coraggio degli stessi passanti, hanno permesso di intercettare i responsabili, ponendo fine a concitati inseguimenti tra i vicoli e le piazze monumentali della città.

Il fatto più grave si è consumato nella zona di via dei Pettinari, a ridosso del mercato di Campo de’ Fiori.

Un turista statunitense è stato puntato da due giovani che, con una mossa fulminea, gli si sono avventati contro strappandogli dal collo una preziosa collana d’oro zecchino, per poi scappare a perdifiato tra le viuzze adiacenti.

La rissa in via dell’Arco di Monte e il blocco dei connazionali

La vittima non ha subìto passivamente il colpo e si è lanciata immediatamente all’inseguimento dei malviventi.

La corsa si è interrotta bruscamente in via dell’Arco di Monte, dove l’americano è riuscito a raggiungere i fuggitivi: ne è nata una violenta colluttazione stradale durante la quale l’uomo è stato colpito ripetutamente al volto, riportando vistose ferite alla bocca.

A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento di altri due turisti statunitensi, connazionali della vittima, che hanno assistito alla scena e si sono scagliati contro gli aggressori, riuscendo a immobilizzare uno dei presunti responsabili e a consegnarlo alla pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Piazza Farnese, accorsa dopo le segnalazioni al 112.

La denuncia formale ha permesso di quantificare l’ingente valore economico del gioiello sottratto. Al termine degli accertamenti, i due complici — cittadini tunisini di 20 e 23 anni — sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Spintoni e caccia allo zaino all’ombra del Vittoriano

La giornata era stata aperta da un altro concitato intervento dei Carabinieri, questa volta nella centralissima piazza Venezia.

I militari, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio e contrasto al borseggio, hanno notato due individui muoversi con fare sospetto tra la folla e puntare un cittadino americano di 65 anni.

I due malviventi sono entrati in azione strappando con violenza lo zaino dalle spalle dell’anziano visitatore.

Intercettati all’istante dai Carabinieri prima che potessero disperdersi nel traffico, i ladri hanno tentato un ultimo, disperato escamotage per aprirsi un varco di fuga, spintonando con forza sia la vittima sia gli stessi militari dell’Arma.

La resistenza attiva non è bastata a evitare le manette: i due, cittadini algerini di 23 e 27 anni, sono stati immobilizzati e arrestati con la pesante accusa di rapina impropria.

Lo zaino è stato interamente recuperato e riconsegnato al proprietario che, a differenza del connazionale ferito a Campo de’ Fiori, non ha riportato lesioni fisiche nel corso dell’aggressione.

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