Tutto pronto a Monterotondo per la 41° edizione de “La Natalina”

Anche questo importante evento riparte dopo il lungo lockdown, con le stesse modalità delle gare precedenti, partenza e arrivo nello Stadio Fausto Cecconi.

La manifestazione si svolgerà l’8 Dicembre 2021 con ritrovo alle ore 8:00 presso lo Stadio “Fausto Cecconi” sito in via dello Stadio, Monterotondo centro.

La partenza della competizione agonistica adulti è prevista alle ore 9:30, ore 11:00 circa per le categorie Giovanili; la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. All’interno dello stadio sarà messo a disposizione dei partecipanti il servizio bagni. Il percorso, ondulato, interesserà il centro cittadino e le strade principali limitrofe del paese laziale

La Natalina di Monterotondo è una delle ultime gare più importanti di fine anno che si svolgono nella provincia di Roma. Alla corsa podistica ha sempre partecipato un numero considerevole di atleti, grazie alla perfetta organizzazione, al percorso, ai premi, all’accoglienza, all’abbondante ristoro a fine gara.

Non si effettueranno iscrizioni il giorno della gara. All’arrivo, i concorrenti riconsegnando il chip, ritireranno la sacca comprendente pacco gara e ristoro. Verranno classificati tutti gli atleti che taglieranno il traguardo

CLASSIFICA GIOVANILE MASCHILE e FEMMINILE: Saranno premiati con coppa i primi 3 arrivati al traguardo di ogni categoria Maschile e Femminile e medaglia ricordo a tutti i partecipanti.

Norme anti covid19 in conformità delle attuali disposizioni legislative inerenti la prevenzione covid19, tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare le seguenti norme sull’uso obbligatorio della mascherina di protezione: essere in possesso del green pass zona partenza: a tutti gli atleti in attesa della entrata in griglia verrà misurata la temperatura corporea, dovranno indossare obbligatoriamente e correttamente la mascherina protettiva. In assenza della stessa non verrà in alcun caso permesso l’accesso alla zona partenza. Dopo la partenza: durante il percorso sarà obbligatorio utilizzare la mascherina per i primi 500 metri successivamente sarà facoltativa, ma tutti gli atleti dovranno mantenere una corretta distanza sia rispetto agli altri partecipanti sia verso eventuali passanti e spettatori. Finish-line: subito dopo aver superato la finish-line sarà obbligatorio l’uso della mascherina protettiva. Il deflusso degli atleti dalla zona arrivo deve essere rapido per garantire il distanziamento tra le persone.