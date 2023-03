Tutto pronto per la XXXIV edizione della Roma Appia Run

Alle ore 11.00 del 28 marzo 2023 nella Sala Laudato Si del Palazzo Senatorio è stato presentata alla Stampa la XXXIV edizione Roma Appia Run, gara competitiva di km 13.00 in programma il 16 aprile 2023 con partenza alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo Stadio Nando Martellini.

Sul tavolo della Presidenza Roberto De Benedittis De Benedittis, ideatore della manifestazione sportiva, Testimonial Justine Mattera, Antonino Oviti Presidente ACSI, Lorenza Capannella Presidente Parco Archeologico Appia Antica, Alina Rossi Direttore Parco Regionale Appia Antica, Fabio Martelli Presidente della FIDAL Lazio. L’evento è stato condotto egregiamente da Fabrizio Tomassini

All’evento oltre ai giornalisti è fotografi era presente un vasto pubblico, nella maggior parte specialisti e organizzatori di corse podistiche. La manifestazione di corsa su strada, competitiva, sulla distanza di 13 km e non competitiva di 5 e 13 k è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Paladino, con il patrocinio di Sport e Salute , CONI , Fidal, Roma Capitale , Regione Lazio, Parco Regionale dell’Appia Antica, e Parco Archeologico dell’Appia Antica. Le iscrizioni, per le prove dei 13 km, potranno essere effettuate entro e non oltre venerdì 31 marzo 2023. per le prove di 5 km fino a sabato 9 aprile 2023

“Correre con la Storia nella Roma Appia Run” , La gara è stata ideata da Roberto De Benedittis, si corre su uno dei percorsi più amati dai podisti di tutta Italia: Via delle Terme di Caracalla, Via di Porta Ardeatina, Via Appia Antica, Via di Cecilia Metella, Via Appia Pignatelli, Vicolo S. Urbano, Via della Caffarella, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.

L’evento offre ai concorrenti l’opportunità di vivere l’esperienza indimenticabile di correre una gara unica al mondo, su quella che un tempo era la “regina viarum” (la regina, delle strade) la sola su ben cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla

Una delle novità di questa 24ª edizione è la partnership con Decathlon, un accordo con l’azienda francese che gli organizzatori della Roma Appia Run sperano di sviluppare anche nei prossimi anni. La chicca è rivolta soprattutto a chi vorrà iscriversi alla 5 km, perché potrà farlo direttamente in uno dei 10 punti vendita Decathlon della capitale, pagando direttamente alla cassa la quota per l’acquisto del pettorale

Solidarietà con Fondazione Telethon: Grazie alla collaborazione con BNL Bnp Paribas, la Roma Appia Run destinerà una parte delle iscrizioni alla Fondazione Telethon a favore del progetto Come a Casa, dedicato all’accoglienza e al supporto di chi arriva presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano per sottoporsi al trattamento di terapia genica. BNL BNP Paribas è da 31 anni partner della Fondazione Telethon, dando luogo ad una delle maggiori iniziative di fund raising in Europa, raccogliendo ad oggi circa 330 milioni € a favore della ricerca per la cura delle malattie genetiche rare.

È diventato un evento imperdibile, uno di quei momenti che i bambini aspettano con trepidazione tutto l’anno: il Fulmine dell’Appia, l’appuntamento per dimostrare chi è il più veloce. Dopo l’entusiasmante successo della passata edizione, con oltre 800 piccoli atleti in gara, quest’anno si punta a raggiungere quota 1000 (già superato un terzo delle iscrizioni). A conferma che l’intuizione del Comitato organizzatore di ideare un piccolo evento del genere si è rivelata geniale. Sabato 15 aprile, vigilia della Roma Appia Run, via alle batterie del Fulmine dell’Appia, con prove sulle distanze dai 30 agli 100 metri aperte a tutti i bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni.

Ai nastri di partenza della Roma Appia Run 2023 ci sarà anche Justine Mattera, grande appassionata di running, bici, nuoto e apprezzata atleta di triathlon. L’attrice, showgirl, conduttrice e cantante americana sarà testimonial e madrina della corsa. Justine prenderà parte alla prova dei 13 km, con lei al via atleti di fama internazionale tutti pronti per battere il record delle precedenti edizioni.