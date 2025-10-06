Ubriaco prende la moglie a calci e pugni, lei scappa nella stanza e allerta il 112

Momenti di paura nella serata di ieri domenica 5 ottobre a Roma, nel quartiere Garbatella, dove un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti contro la moglie e minacce a pubblico ufficiale.

La vicenda ha avuto inizio con una telefonata al 112 da parte della vittima, una donna brasiliana di 57 anni, che ha raccontato ai militari di essere stata minacciata e strattonata dal marito, tornato a casa in evidente stato di alterazione alcolica.

Per proteggersi, la donna si era chiusa a chiave in camera da letto, ma l’uomo avrebbe continuato a colpirla con calci e pugni, causando danni alla porta e agli arredi.

All’arrivo dei Carabinieri, il 56enne ha reagito in modo ostile, minacciando anche gli agenti. Grazie all’intervento dei militari, l’uomo è stato calmato e subito arrestato.

La moglie, per fortuna, non ha riportato lesioni e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L’arrestato, con precedenti penali, è stato condotto al carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.