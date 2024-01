Udinese-Lazio: Biancocelesti a caccia del 19° successo

Torna la 19ª giornata di Serie A 2023/24, con la Lazio che è chiamata ad affrontare l’Udinese alla Dacia Arena, in programma domenica 7 gennaio 2024, alle ore 15:00. La compagine biancoceleste andrà a caccia dei tre punti per dare continuità agli ultimi successi arrivati contro Empoli e Frosinone. La gara sarà tutt’altro che semplice per una Lazio chiamata a non sbagliare ma ricca di assenze, contro una squadra in ripresa dopo il netto successo interno (3-0) nell’ultima uscita contro la sorpresa Bologna. La squadra di Maurizio Sarri andrà comunque a caccia di quello che sarebbe il 19° successo in Friuli all’incrocio numero 45.

STATISTICHE OPTA:

Dal 2015 in avanti l’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 delle 17 gare di Serie A contro la Lazio; nel periodo, in questa competizione, questa è la sfida in cui una squadra, quella bianconera, è rimasta a secco più volte contro la propria avversaria. Dopo una serie di tre vittorie interne consecutive con Francesco Guidolin in panchina, tra il 2011 e il 2013, l’Udinese non ha ottenuto nemmeno un successo nelle seguenti 10 sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (3N, 7P).

L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei: 18 segni X per i bianconeri, almeno due più di ogni altra squadra nel periodo.

L’Udinese ha vinto l’ultima partita di Serie A (3-0 contro il Bologna) e non ottiene due successi di fila in campionato dallo scorso marzo, quando vinse contro Empoli e Milan. La Lazio ha vinto le ultime due partite, realizzando un totale di cinque gol, una rete in più di quelle segnate nei sette incontri precedenti in Serie A.

La Lazio ha vinto senza subire gol l’ultima trasferta di campionato (2-0 contro l’Empoli); l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno vinto due gare esterne di fila e anche l’ultima in cui hanno collezionato due clean sheet consecutivi è stata tra maggio e giugno, proprio contro Empoli e Udinese.

La Lazio è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato: una rete con questo fondamentale, proprio nell’ultimo turno di Serie A.

Da una parte l’Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in questo campionato di Serie A (sei), dall’altra solo la Juventus (zero) ne ha concessi meno della Lazio (uno, proprio nell’ultimo turno).

Prima di Lorenzo Lucca, l’ultimo calciatore italiano dell’Udinese ad aver trovato il gol in tre gare casalinghe di fila in Serie A era stato Kevin Lasagna, tra giugno e luglio 2020 – in generale l’ultimo bianconero a riuscirci per quattro partite interne consecutive è stato Antonio Di Natale nel 2014. Tra i giocatori che non hanno fornito ancora un assist in questo campionato solo tre hanno mandato più volte un compagno al tiro rispetto a Mattia Zaccagni (17) che finora ha avuto un valore di Expected Assist di 1.9; nella scorsa Serie A, dopo 16 presenze il giocatore della Lazio contava già tre passaggi vincenti.

PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

Indisponibili: Deulofeu, Brenner, Ebosse, Davis, Bijol, Zemura, Ehizibue LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri Indisponibili: Romagnoli, Luis Alberto, Immobile

Dove vedere la partita Udinese-Lazio:

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.