Ultimo weekend di corse all’Ippodromo Capannelle

Domenica 2 giugno gran finale prima della pausa estiva. In programma il tradizionale Alberto Giubilo per i due anni che pensano al Primi Passi milanese e ben tre Handicap Principali: per i velocisti sui 1000 il Ricchi, per il miler il Castelli Romani e per gli Intermediate i 2000 del Mei. Al pomeriggio conclusivo si arriva attraverso questo venerdì che, per la ennesima volta, segna il quasi sold out: sfiorati i dieci partenti per ogni corsa, sinonimo di grande incertezza, interesse e spettacolarità.

Di scena la pista dritta, due volte, e quella all weather come tradizione di venerdì, le altre quattro. Le distanze andranno dai 1200 fino al miglioed in programma ben cinque handicap uno dei quali riservato ai dilettanti.

Emozione unica in pista dritta nel premio Camacho (sesta corsa alle 18,10 e TQQ) sui 1200 con ben 14 protagonisti a darsi battaglia e tutti di tre anni. Ambiscono alla vittoria , tra gli altri, Ala Avio, Baby Boss, Cuban Slide, Talk to Her, Fair Angel, Nicol of Secret e Salsa Dancer.

Spettacolo che non mancherà neppure nel premio Repubblica Argentina (quinta corsa alle 17,30 e seconda tris) , handicap limitato per tre anni e oltre, uno dei primi confronti intergenerazionali della stagione. Al via,sul miglio , in 13 capeggiati da Damblè ma con bene in corsa anche Sparklealot,Amyntas, Black Laser, Hizaam e Cerigold.

I tre anni ancora in pista nel premio Goodly (terza corsa alle 16,20 e seconda tris) sempre sul miglio con 11 partenti tra i quali Evaporation, Cavern Case, Rose of Capricorn, Fuoco dei Grif, Action Movie. Altra corsa spettacolare il premio Time Star, (quarta corsa alle 16,55) Eliminatoria Mile in vista della finale vicina a San Siro.

Tre anni e oltre anche in questo caso ovviamente sul miglio e in 11 tra i quali i due compagni Royal Fountain e Fantasmina contro Ever Really e Tondeuse. Infine la prova per i dilettanti, il premio Altesse Royale ( seconda corsa alle 15,40 mentre la prima sarà alle 15,05), oaks winner, ancora sul miglio per anziani ed in nove tra i quali Dream Academy, Zona d’Ombra, Drogon, Comet Rocher e Dilan Blue.

La stagione di galoppo si concluderà con la grande giornata di domenica: ancora vivissime le emozioni degli splendidi pomeriggi del Parioli ed Enela e quello del derby day, indimenticabili ma l’autunno saprà nuovamente regalare agli appassionati tante altre domeniche di grande risalto tecnico e spettacolare come è nella tradizione di Capannelle