Una Corsa di Miguel per 50 storie, il 22 gennaio 2023

Scalda i motori la Corsa di Miguel in vista del nuovo appuntamento del 22 gennaio allo stadio Olimpico. La novità 2023 della manifestazione intitolata al maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez è quella di diventare un contenitore di associazioni, iniziative e progetti che si gemelleranno con dei tratti di 200 metri del percorso attraverso una serie di proposte, di scambi e collaborazioni social con gli account della corsa.

Tra le tante associazioni che hanno dimostrato vivo interesse nel progetto proposto e dato la propria adesione troviamo Libera Contr o tutte le Mafie con il Presidio del II municipio, l’associazione Sod Italia per la lotta alle malattie rare, che fa correre a Roma anche podisti in difficoltà con le famose joelette e che quest’anno ricorderà Anna Claudia Cartoni, la formidabile animatrice sociale di tante imprese recentemente scomparsa; l’associazione ComiciCamici es perti nell’accoglienza dei podisti all’arrivo e la Nazionale Poeti Italiani, una squadra di calcio composta totalmente da poeti italiani che nasce con il preciso intento di portare letture e libri di poesia all’interno di manifestazioni sportive; Dire, Fare, Cambiare un’associazione nata per volontà di un gruppo di donne che condivide, promuove e sostiene i valori della cultura e dei diritti umani.

Queste solo alcune delle tante “adozioni” che verranno annunciate il 2 dicembre dal Club Atletico Centrale ed in seguito raccontate sui social della corsa in connessione diretta con i social delle singole associazioni attraverso pillole di materiale fotografico e video in un countdown fino al giorno della corsa il 22 gennaio 2023.

La giornata del 22 gennaio prevede come di consueto due percorsi: La Corsa di Miguel di 10Km competitiva e non competitiva e la Strantirazzismo, una che dal P onte della Musica e si svolge su un percorso di 3Km.

Per tutti l’arrivo scenografico e suggestivo allo Stadio Olimpico.

Sono iniziate le iscrizioni sul sito https://www. lacorsadimiguel.it/

E’ inoltre possibile trovare suggerimenti su dove dormire e mangiare a prezzi scontati presso strutture convenzionate per tutti gli amici de La Corsa di Miguel https://www. lacorsadimiguel.it/dove- dormire-e-mangiare/