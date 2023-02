Una mostra sui riti funerari antichi documentati nel territorio cornicolano

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 10, verrà inaugurata la mostra “La porta per l’aldilà” sui riti funerari antichi documentati nel territorio cornicolano. Molti reperti venuti alla luce negli ultimi anni durante scavi archeologici saranno esposti per la prima volta al pubblico nel Museo Civico archeologico “Rodolfo Lanciani” in via XXV Aprile – a Montecelio.

La mostra si terrà al primo piano del Convento di San Michele, che già ospita nei suoi locali l’archivio storico, la biblioteca specialistica, i magazzini del museo e il laboratorio di restauro.

Sarà il primo passo per attuare la completa ristrutturazione del percorso museale da tempo in programma, che prevede anche l’apertura di nuove sezioni destinate ad illustrare la geologia (Collezione Rusconi), la preistoria e il periodo medioevale e moderno dell’intero territorio comunale di Guidonia Montecelio.