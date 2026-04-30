Una panchina bianca a Cinecittà: il Municipio VII ricorda le “morti bianche”

Nel cuore del Municipio VII, a pochi passi dall’ingresso della sede istituzionale di piazza di Cinecittà, un nuovo elemento di arredo urbano interrompe la quotidianità del passaggio.

È una panchina bianca, semplice nella forma ma carica di significato, inaugurata per trasformarsi in un punto di memoria e di riflessione collettiva sulle vittime del lavoro.

L’iniziativa nasce con l’intento di riportare al centro dell’attenzione pubblica il tema degli incidenti sul lavoro, ancora oggi una delle emergenze sociali più drammatiche del Paese. Non un gesto simbolico fine a sé stesso, ma un richiamo costante alla responsabilità condivisa di istituzioni, imprese e cittadini.

Sulla panchina è stata collocata una targa che riporta le parole d’apertura della Costituzione italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Un richiamo diretto al valore costituzionale del lavoro, inteso come fondamento di dignità e non come fattore di rischio.

L’inaugurazione è avvenuta alla vigilia del Festa dei Lavoratori, il 30 aprile 2026, in un momento scelto proprio per anticipare le celebrazioni dedicate ai diritti dei lavoratori. Un passaggio simbolico che, nelle intenzioni dell’amministrazione municipale, rafforza il legame tra memoria e attualità.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga, che ha richiamato l’attenzione sui numeri ancora drammatici degli infortuni sul lavoro registrati nei primi mesi dell’anno. Un fenomeno che continua a colpire duramente anche la Capitale, con un’incidenza significativa tra i lavoratori più anziani e prossimi al pensionamento.

La panchina bianca si aggiunge così a un percorso già avviato nel territorio attraverso l’arredo urbano come strumento di comunicazione sociale. Nel Municipio trovano infatti spazio anche le panchine rosse dedicate al contrasto della violenza sulle donne e quelle azzurre, realizzate in memoria di David Sassoli.

All’inaugurazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali, realtà associative e sindacali, insieme a organizzazioni impegnate sul fronte della legalità.

Tra gli interventi, quello dell’attivista Pierangela Frau ha evidenziato il valore della collocazione scelta: un punto di passaggio quotidiano che diventa luogo di consapevolezza e di responsabilità civile.

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