Una sede tutta nuova per il Laboratorio Diego Angeli

Più spazio, più servizi, nuovi ambiziosi obiettivi: Laboratorio Diego Angeli trasloca nella location di via Giuseppe Donati 138/144 a Casal Bruciato.

Abbiamo incontrato Jacopo Giulianini, amministratore unico della struttura, per farci raccontare come cambia l’attività della struttura e quali novità sono previste rispetto alla precedente sede (di via Diego Angeli sempre a Casal Bruciato).

Il laboratorio si sposta a via Giuseppe Donati, con quali novità?

Si tratta di un ampliamento importante che non riguarda solo la struttura, ma anche i servizi offerti: Laboratorio Diego Angeli diventa infatti un ambulatorio polispecialistico, grazie alle collaborazioni con i migliori professionisti del territorio che permetteranno di erogare un ampio portfolio di prestazioni aggiuntive.

Parliamo di oltre 220 metri quadri a disposizione dei pazienti, attrezzati per ospitare numerosi ambulatori e ambienti comuni ariosi e interamente rinnovati.

Da laboratorio di analisi a poliambulatorio. Quali saranno le nuove specializzazioni?

Abbiamo effettuato un investimento di oltre 300mila euro e ci avvaliamo di un’equipe medica completamente rinnovata per offrire servizi di diagnostica avanzata e visite specialistiche ambulatoriali, che si affiancheranno alla consueta attività di punto prelievi per le analisi chimico cliniche, per le quali il centro è conosciuto e apprezzato da oltre quarant’anni.

Le branche specialistiche autorizzate spaziano dall’angiologia alla cardiologia, dalla chirurgia generale a quella vascolare, senza dimenticare la neurochirurgia, la neurologia, la neuropsichiatria infantile, ma anche ostetricia e ginecologia, urologia, dermatologia e pneumologia.

Il centro si pone inoltre l’obiettivo di diventare in breve tempo un polo di riferimento nell’ambito della medicina sportiva e del lavoro, per supportare attraverso i servizi offerti le numerose aziende e società sportive attive a livello locale.

Un po’ di storia: la vostra esperienza sul territorio è ormai ultradecennale

Il Laboratorio Analisi di via Diego Angeli è una realtà che si occupa di analisi chimico-cliniche a Roma da più di 40 anni. Nato nel 1980, da decenni è al servizio della salute dei cittadini, rinnovandosi di anno in anno con i macchinari più tecnologici per analisi rapide, puntuali e precise.

Nel 2018 il Laboratorio rinnova la gestione aumentando il portfolio di servizi offerti dalla struttura. I nostri punti di forza sono sia le strumentazioni che il personale: vantiamo personale qualificato ed esperto e strumentazioni tecnologiche e moderne in grado di garantire prestazioni senza margine di errore.

Che tipo di servizi di analisi offrite nella nuova struttura?

Il Laboratorio Diego Angeli fornisce un servizio di analisi completo. Presso il nostro laboratorio, infatti, sono eseguibili diversi tipi di analisi che spaziano dagli esami di chimica clinica e immunoenzimatica al test delle intolleranze.

Utilizziamo solamente apparecchiature di ultima generazione e personale specializzato per fornire risultati in tempi rapidi. Il laboratorio è in grado, infatti, di gestire efficacemente esami di urgenza assicurando in tempi brevissimi precisione e qualità del referto prodotto.

Di seguito tutti gli esami che è possibile eseguire nel Laboratorio Diego Angeli a Casal Bruciato:

Esami di chimica clinica e immunoenzimatica

Curve glicemiche e insulinemiche

Elettroforesi delle proteine e delle emoglobine anomale

Tamponi Covid19

Breath test lattosio, Helicobacter Pylori, lattulosio, glucosio

Esame chimico-fisico delle urine e urinocoltura

Emogas in sede e domiciliare

Dosaggio su urine delle 24 ore

Prelievi domiciliari

Esame chimico-fisico delle feci e coprocoltura

Citologico urinario

Spermiogramma e spermicoltura

Immunofissazione sierica e proteinuria di Bence Jonces

Visita nutrizionistica

RAST

Analisi specifiche per la gravidanza

PrenatalSafe

Test genetici

Tamponi faringei

Esami per la coagulazione

Esame espettorato

Markets tumorali

Dosaggio di farmaci su sangue e urine

Test droghe urinario 10 analiti

Disbiosi test

Test intolleranze alimentari sulla base di 90 alimenti e 15 conservanti

Come fare per prenotare una prestazione presso la vostra struttura?

E’ possibile prenotare una visita specialistica nella nuova sede di via Giuseppe Donati 138/144 chiamando il numero 0643589703 o scrivendo una mail a info@laboratoriodiegoangeli.it.

Orari: Dal lunedì al venerdì 7.30 – 18.00 (ritiro referti: 10.30 – 18.00); Sabato 7.30 – 12.30 (ritiro referti: 10.30 – 12.30).