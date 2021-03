Un’iniziativa di solidarietà dai ragazzi del centro di via Taurianova 94

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Ciao a tutti! Siamo i ragazzi e le ragazze del Centro situato in via Taurianova 94, quartiere Statuario. Volevamo proporre un’iniziativa di solidarietà che vorremmo fosse accolta da tutti! Infatti per tre giornate ci metteremo a disposizione della comunità e di chiunque ce lo chieda per cercare di aiutare chi ne abbia bisogno a realizzare ciò che ci verrà richiesto. Se quindi avete bisogno di fare la spesa, cambiare una lampadina, avere compagnia, tenervi d’occhio i bambini mentre vi prendete un po’ di tempo libero, portare a spasso il cane o qualsiasi altro tipo di lavoro non esitate a contattarci!

Come?

una mail a repeat.romasud@gmail.com o contattare il numero di telefono 392 027 5651 o 391 492 9291 scrivendo un messaggio su Whatsapp per prenotare il vostro servizio e in base alla prenotazione noi ragazzi verremmo a svolgere il servizio. Vi basterà mandarescrivendo un messaggio su Whatsapp per prenotare il vostro servizio e in base alla prenotazione noi ragazzi verremmo a svolgere il servizio.

Questa è un iniziativa di raccolta fondi, solidarietà, per solidarietà, quello che chiediamo dopo aver offerto il nostro aiuto è una contributo a offerta libera, per dare una mano all’Associazione Iqbal per la costruzione del nostro Centro Ragazzi!

Per qualsiasi altra informazione contattare i recapiti sopra riportati, l’iniziativa si terrà il 16-17-18 marzo e coprirà Roma su tutto il territorio, ovviamente considerando punti facilmente raggiungibili tramite mezzi pubblici o a piedi.

Grazie a tutti!

– I ragazzi