Via ai lavori sul cavalcavia della Salaria: chiusure e deviazioni per tre settimane

Partiranno il prossimo 29 giugno i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, all’altezza della Motorizzazione Civile, danneggiato nel 2021 dal passaggio di un mezzo pesante che aveva compromesso parte della struttura.

L’intervento, eseguito dal Dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, prevede un investimento complessivo di circa 700 mila euro del bilancio capitolino.

Il cronoprogramma dell’opera è stato illustrato oggi nel corso della Commissione Lavori Pubblici, alla presenza dell’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, del presidente Antonio Stampete, dei tecnici del Dipartimento e dei rappresentanti dei cittadini.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni più complesse, dalle ore 23 di lunedì 29 giugno sarà chiusa la via Salaria nel tratto interessato dall’intervento, in entrambe le direzioni, fino al 18 luglio. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali.

I lavori prevedono la demolizione della trave residua danneggiata, il posizionamento delle nuove travi prefabbricate, la ricostruzione della soletta in cemento armato, l’impermeabilizzazione dell’impalcato, la realizzazione delle nuove barriere di sicurezza e dei giunti di dilatazione, oltre alla sistemazione delle rampe di accesso al cavalcavia.

Prima dell’avvio del cantiere principale, nella seconda metà di giugno, verranno effettuati interventi preliminari di sistemazione delle rampe adiacenti, con rifacimento del manto stradale e sfalcio della vegetazione, così da renderle pienamente utilizzabili durante le modifiche alla viabilità.

La programmazione delle chiusure e delle deviazioni è stata condivisa con la Polizia Locale di Roma Capitale.

“Si tratta di un intervento importante e molto atteso, che ci consentirà di restituire piena funzionalità e sicurezza a un’infrastruttura strategica della via Salaria. Abbiamo lavorato per definire un cronoprogramma compatibile con le esigenze della mobilità e con i tempi tecnici necessari alla produzione delle nuove travi prefabbricate, condividendo tutte le fasi operative con la Polizia Locale e con il territorio”, ha dichiarato l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Quella di oggi è stata una commissione utile e partecipata, che ha permesso di fare chiarezza sui tempi e sulle modalità dell’intervento. Parliamo di un’opera necessaria per la sicurezza e per il miglioramento della viabilità di un asse fondamentale per il quadrante nord della città. Continueremo a seguire con attenzione l’avanzamento dei lavori e il confronto con i cittadini”, ha dichiarato il presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete.

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