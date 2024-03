Via Crucis al Colosseo, strade chiuse e divieti di sosta: tutte le variazioni

Strade chiuse e limiti alla circolazione per consentire lo svolgimento della manifestazione ‘Via Crucis cittadina 2024’ nella giornata di Venerdì 29 Marzo 2024. Per l’occasione, il Santo Padre Papa Francesco celebrerà la messa Solenne Via Crucis al Colosseo dalle 21:00 alle 23:30. Per consentire le celebrazioni e l’arrivo dei tantissimi fedeli verranno deviate alcune linee bus a partire dalle ore 13:00 e chiuse alcune strade. Negli anni passati, per ragioni di sicurezza, era stata chiusa anche la stazione metro Colosseo. Ad oggi questo provvedimento, però, non è stato ancora adottato ufficialmente.

Linea 51 dalle ore 13 a fine servizio

La linea 51 proveniente da via Castrense: da piazza di Porta San Giovanni, piazza di San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, piazza Porta Metronia, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, normale itinerario di linea fino a tornare a piazza Venezia, poi prosegue per via di San Venanzio, piazza Ara Coeli, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, normale percorso.

Dalle ore 15.00, a seguito della chiusura di via San Gregorio: da piazza Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via Druso, via dell’Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, normale itinerario per piazza Lodi.

Linea 75 dalle ore 13 a fine servizio

La linea 75 proveniente da piazza Indipendenza: da piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza di San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, via Druso, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, piazza Porta Capena, normale percorso deviato. Proveniente da Via Poerio: normale itinerario di linea deviato e da piazza di Porta Capena e poi osserverà il normale itinerario deviato festivo

Dalle ore 15.00, proveniente da via Poerio: normale itinerario di linea deviato e da piazza di Porta Capena, viale Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via dell’Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, normalepercorso.

Linea 81 dalle ore 13 a fine servizio

Proveniente da piazza Lodi: da piazzale di Porta Metronia, prosegue per via Druso, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, normale percorso.Proveniente da piazza Risorgimento: normale itinerario di linea.

Dalle ore 15.00, roveniente da piazza Risorgimento: da piazza Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via Druso, piazzale Porta Metronia, normale percorso.

Linea 85 dalle ore 13 a fine servizio

Proveniente da Arco di Travertino: da piazza di San Giovanni in Laterano, prosegue per via dell’Amba Aradam, piazza Porta Metronia, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia normale percoro. Proveniente da stazione Termini: da piazza Venezia, via di San Venanzio, piazza Ara Coeli, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, normale percorso.

Dalle ore 15.00, proveniente da stazione Termini: da piazza Venezia, via di San Venanzio, piazza Ara Coeli, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza Porta Capena, via delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via Druso, via dell’Amba Aradam, piazza di San Giovanni, normale percorso.

Linea 87 dalle ore 13 a fine servizio

Proveniente da Colli Albani: da piazza San Giovanni in Laterano, prosegue per via dell’Amba Aradam, piazza di Porta Metronia, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, normale percorso. Proveniente da viale Giulio Cesare: da piazza Venezia, via di San Venanzio, piazza Ara Coeli, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via Circo Massimo, piazza Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, normale percorso

Dalle ore 15.00, proveniente da viale Giulio Cesare: da piazza Venezia, via di San Venanzio, piazza Ara Coeli, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, piazza Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via Druso, via dell’Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, normale percorso.

Linea 117 dalle ore 13 a fine servizio

Proveniente da piazza San Giovanni in Laterano: da piazza del Colosseo, itinerario festivo, al ritorno da via Milano altezza via Nazionale, prosegue per via Nazionale, via Agostino Depretis, piazza dell’Esquilino, itinerario festivo.

Dalle ore 15.00, proveniente da piazza di San Giovanni in Laterano: dal capolinea, via dell’Amba Aradam, piazza Porta Metronia, via Druso, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, via Milano, via Nazionale, via Agostino Depretis, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, normale itinerario di linea festivo

Linea 118 dalle ore 13 a fine servizio

Proveniente da Appia/Quintili: normale itinerario di linea deviata festiva

Modifiche alla viabilità:

Sotto il profilo della viabilità, già dalle 13 e sino alle 23,30 ci saranno chiusure al traffico su via dei Fori Imperiali; via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci); via degli Annibaldi e via Nicola Salvi; via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo verso Porta Capena. Direzione Colosseo, la chiusura delle due strade arriverà dalle 15).

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati