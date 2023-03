Via Labico, urge la messa in sicurezza

All’ennesima segnalazione da parte di una residente del quartiere di Villa De Sanctis che su una chat di quartiere si lamentava della pericolosità per i pedoni di percorrere i poco più di cento metri di via Labico, siamo andati a vedere, non fosse altro che della pericolosità per i pedoni in via Labico, ne avevamo già sentito parlare nelle battute finali dell’amministrazione municipale precedente.

E proprio in quel periodo credo che della questione se ne parlò in una commissione LL.PP. con l’allora presidente Belluzzo.

Recentemente la pericolosità per i pedoni su via Labico insieme ad altre problematiche è stata portata all’attenzione del presidente Mauro Caliste dal CdQ di Villa De Sanctis.

La messa in sicurezza per i pedoni in via Labico non è più rinviabile perché è grave il pericolo per chi la percorre a piedi. Quel tratto di poco più di cento metri ha per circa la metà, fino al civico 140 dove c’è la Casa delle Farfalle, un marciapiede che consentirebbe il transito dei pedoni in sicurezza, ma ovviamente per questo bisognerebbe che il municipio provvedesse ad eliminare le erbe infestanti che sul lato sx dalle vecchie fungaie a via dei Gordiani restringono persino la già esigua sede stradale.

Pensiamo che via Labico non dovrebbe avere estimatori a Torre Annunziata negli uffici della UOT visto che la recinzione della scuola di via Policastro è in procinto di rovinare sull’asfalto da oltre dieci anni e da allora per una ventina di metri c’è la classica messa in sicurezza con l’altrettanto classica rete in plastica arancione che oltre tutto come sono le erbe infestanti, restringe la sede stradale.