Via Staderini ancora chiusa, cresce la tensione a Tor Tre Teste. Schiuma-Belluzzo: «Serve chiarezza sulle responsabilità»

La voragine di via Aristide Staderini smette di essere soltanto un grave problema di viabilità e si trasforma in un caso politico che infiamma la periferia est della Capitale.

A rinfocolare la polemica sul cedimento del manto stradale che da settimane paralizza il quartiere di Tor Tre Teste sono gli esponenti politici Fabio Schiuma e Christian Belluzzo.

I due hanno alzato il tono dello scontro, puntando il dito contro quello che definiscono un insostenibile e persistente “blackout informativo” da parte del sindaco Roberto Gualtieri e della giunta del Municipio V.

Residenti, automobilisti e negozianti si trovano così privati non solo della strada, ma anche di qualsiasi interlocutore istituzionale.

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La chiusura di via Staderini ha inferto un colpo durissimo alla tenuta socio-economica della zona. Essendo uno dei nodi di scorrimento nevralgici del quadrante, la sua improvvisa indisponibilità ha innescato un effetto domino.

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Il nodo centrale della denuncia di Schiuma e Belluzzo tocca l’aspetto economico-amministrativo, su cui ad oggi vige la massima incertezza. Manca infatti una perizia ufficiale che chiarisca a chi spetti l’onere finanziario del ripristino strutturale del sottosuolo:

Lo spettro del dissesto finanziario locale: Se la competenza della strada venisse attribuita interamente al Municipio V, le casse di via di Torre Annunziata potrebbero non avere lo spazio di manovra economico per coprire un cantiere di questa portata.

L’appello al Campidoglio: «Se queste indiscrezioni fossero confermate — avvertono Schiuma e Belluzzo — ci troveremmo davanti a una situazione gravissima. Il sindaco Gualtieri deve smetterla di ignorare la periferia est e deve intervenire immediatamente con i fondi straordinari di Roma Capitale».

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L’attacco di Schiuma e Belluzzo mette in luce il danno psicologico subito dalla comunità di Tor Tre Teste, che oltre ai disagi materiali avverte la sensazione di essere stata abbandonata a se stessa, priva di informazioni puntuali.

«Navigare a vista tra indiscrezioni e interpretazioni contrastanti non è accettabile per una delle periferie più popolose della città», concludono i due politici, che promettono di mantenere altissima l’attenzione sul caso e di sostenere le mobilitazioni dei commercianti fino a quando l’asfalto di via Staderini non sarà completamente ripristinato.

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