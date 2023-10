Via Valente, Prampolini, Togliatti: scatti di ordinario abbandono

Gentili lettori,

porgo una sintetica cronaca – documentata da semplici scatti fotografici – del permanente stato di abbandono che attanaglia il nostro territorio.

Le foto scattate lunedì 9 ottobre 2023 denunciano la presenza di:

erbacce, rovi, e addirittura alberi (per lo più olmi) che crescono indisturbati fra i marciapiedi e le sedi stradali, nonché in altre aree pubbliche (parcheggi), con danneggiamento dei beni comuni, degrado, e disagio quantomeno per la circolazione pedonale.

Ciò accade in quasi tutte le vie della Zona citata (via Valente, Prampolini, Togliatti).

Rifiuti e discariche abusive giacenti da mesi, in prossimità di scuole (Giorgi) e centri commerciali (Esselunga, via Mancini).

Aiuole pubbliche invase da rifiuti, come in Via Prenestina, nel tratto fra via Valente e via Prampolini.

Pur rendendomi conto dei problemi organizzativi e della penuria di mezzi che rendono difficoltosa la gestione ambientale del V Municipio e della Città intera, ho creduto doveroso un “flash” sulla situazione, allo scopo di condividere con gli altri lettori la mia personale preoccupazione per i mancati o scarsissimi progressi finora registrati da questo (orripilante) punto di vista.

Carlo Falco