Virus West Nile nel Lazio: 12 nuovi casi nel Pontino, scatta l’ordinanza d’emergenza

La provincia di Latina è il nuovo epicentro dell’infezione da West Nile Virus, con 12 nuovi casi confermati, uno dei quali ha già sviluppato una sindrome neurologica. Le analisi condotte dal laboratorio di Virologia dello Spallanzani non lasciano dubbi: il virus circola, ed è necessario agire con urgenza.

Le città coinvolte? Latina, Cisterna, Pontinia, Priverno, Sabaudia e Santi Cosma e Damiano. Ed è qui che la tensione cresce, alimentata non solo dai nuovi contagi ma anche dalla memoria dei tre decessi già registrati in regione: un’anziana di 82 anni di Nerola, un 77enne di Isola del Liri e un 86enne proprio di Latina.

Con gli ultimi casi, salgono a 58 le diagnosi confermate nel 2025. I numeri sono chiari:

30 pazienti seguiti a domicilio

16 ricoveri nei reparti ordinari

3 in terapia intensiva

6 dimissioni

3 decessi

Un caso è stato rilevato anche fuori regione, ma con probabile esposizione nella provincia di Caserta.

“L’aumento dei casi dimostra l’efficacia della rete di sorveglianza, ma richiede massima attenzione – ha sottolineato Francesco Vairo , direttore del Seresmi dello Spallanzani –. Monitoriamo chi può sviluppare forme neurologiche e coordiniamo gli interventi per contenere la circolazione virale”.

E così, davanti a un rischio che si fa concreto, è arrivata la risposta istituzionale: il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un’ordinanza urgente, imponendo a tutti i Comuni con presenza virale di attivare subito interventi straordinari di disinfestazione, sia adulticida che larvicida, sotto la guida delle Asl competenti e con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana.

I fondi ci sono: la Regione ha stanziato risorse straordinarie per finanziare l’operazione, che dovrà essere rapida e capillare.

Una corsa contro il tempo, quella che si è aperta nel cuore dell’estate pontina, mentre i cittadini sono invitati a non abbassare la guardia: evitare l’acqua stagnante, proteggersi dalle punture, e consultare subito un medico in caso di febbre improvvisa, mal di testa o stanchezza anomala

