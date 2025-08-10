Virus West Nile, ottava vittima nel Lazio: morto un 80enne di Aprilia

Sale a otto il bilancio dei decessi per virus West Nile nel Lazio. Un uomo di 80 anni affetto da West Nile è morto stamattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente presentava patologie concomitanti che hanno aggravato il quadro clinico.

Una scia di lutti ad agosto

Quello di oggi è il terzo decesso in pochi giorni. Giovedì 7 agosto era morto un 77enne residente ai Castelli Romani, contagiato a Cisterna di Latina: l’uomo, in dialisi, era ricoverato dal 26 luglio all’ospedale Gemelli Isola di Roma. Nello stesso giorno, all’ospedale Santa Maria Goretti, è deceduta un’83enne di Pontinia.

La serie di vittime era cominciata il 4 agosto con un altro 77enne, ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio. Due giorni prima, il 2 agosto, una 93enne di Cisterna di Latina era morta allo Spallanzani di Roma, dove era stata trasferita dall’ospedale San Paolo di Velletri.

A luglio il virus aveva già colpito duramente: il 29 era morto un 86enne ricoverato da un mese al Goretti di Latina; il 28 un 77enne di Isola del Liri era deceduto allo Spallanzani dopo un soggiorno a Baia Domizia; il 20 luglio, infine, una 82enne di Nerola era morta all’ospedale Santa Maria Goretti di Fondi.

Situazione a Roma

Nella Capitale, al momento, non si registrano vittime. Si contano però due casi: due donne di 77 e 61 anni, residenti all’Infernetto, attualmente ricoverate in reparto ordinario allo Spallanzani.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.