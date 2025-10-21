Vitinia, lavori al Fosso Malafede: al via la messa in sicurezza contro allagamenti e rischio idrogeologico

Un intervento atteso da tempo sta prendendo forma a Vitinia. Oggi gli assessori Manuela Rinaldi e Fabrizio Ghera hanno fatto un sopralluogo lungo via Risario, dove la Regione Lazio sta realizzando lavori di messa in sicurezza del Fosso Malafede, cuore di un sistema idrografico che in passato ha messo a rischio case, capannoni e infrastrutture.

L’opera, partita nell’agosto 2024 e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con un investimento di 6,58 milioni di euro, interessa un tratto di circa 2,5 chilometri.

Ad oggi, l’avanzamento dei lavori ha già raggiunto il 70%: completati gli argini in terra e muratura, parte di quelli armati e le opere civili dell’impianto idrovoro, fondamentale per la regolazione delle acque in caso di piena. La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio del 2026.

Il progetto non si limita a rafforzare gli argini: è previsto un impianto idrovoro in corrispondenza del fosso “Frasso” e un sistema di paratoie per controllare la portata delle acque, riducendo il rischio di allagamenti in caso di eventi meteorologici estremi.

Un intervento pensato per proteggere non solo edifici residenziali e pubblici, ma anche capannoni industriali e infrastrutture secondarie, garantendo sicurezza e resilienza all’intera area urbana.

«La mitigazione del rischio idrogeologico è una delle principali sfide dei nostri territori», hanno spiegato Rinaldi e Ghera durante il sopralluogo. «Con fondi dedicati stiamo intervenendo concretamente per prevenire allagamenti, proteggere i cittadini e realizzare infrastrutture moderne. È un lavoro di squadra, un impegno collettivo per rendere i nostri territori più sicuri di fronte ai cambiamenti climatici».

