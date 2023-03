Vivicittà: il 2 aprile si ritorna a correre per le strade di Roma

Domenica 2 aprile, Vivicittà tornerà lungo le strade di Roma con un obiettivo ben preciso: correre, camminare, conoscere e vivere le periferie della città. Per questa edizione del “ritorno”, la Uisp Roma ha sviluppato un percorso di 10 km (competitivo e non) completamente inedito con l’intento di vivere una corsa sostenibile, sociale e fuori dai canoni del centro storico per scoprire il III e il IV Municipio della Capitale. La partenza, che avverrà alle ore 9:30, sarà a Via dell’Acqua Marcia (altezza centro sportivo comunale Fulvio Bernardini) e toccherà i quartieri di Pietralata, Ponte Mammolo, Santa Maria del Soccorso, Montesacro alto, Città Giardino attraversando la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene e il Ponte Nomentano per arrivare nuovamente al punto di inizio.

“Il Vivicittà torna a Roma dopo oltre 10 anni di assenza con l’intento di far vivere ai podisti le periferie della Capitale – dichiara Simone Menichetti, presidente Uisp Roma – abbiamo scelto di portare la nostra corsa, la corsa più grande al mondo, fuori dal centro storico, per permettere a chi vorrà correre con noi di conoscere luoghi poco battuti dal grande pubblico, ma bellissimi e suggestivi come o forse più di quelli del centro cittadino”.

Vivicittà è partita nel 1983 e da allora non si è più fermata. La “corsa più grande del mondo” è una delle grandi protagoniste dello sport per tutti, abbracciando in un’unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della domenica con la competitiva di 10 km in tante città italiane ed estere, con partenza per tutti allo stesso orario e unica classifica in base ai tempi compensati. E ogni anno, un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale e la solidarietà tra i popoli.

Il sottotitolo scelto quest’anno è “La corsa dei diritti” per caratterizzare la manifestazione intorno ad alcuni assi tematici particolarmente attuali. Il primo diritto è quello alla pace: è passato un anno dall’inizio della guerra in Ucraina e il cuore dei partecipanti a Vivicittà guarda alle popolazioni civili che stanno soffrendo e piangendo lutti e feriti. La seconda dedica riguarda l’ambiente, il diritto all’aria pulita e a spazi verdi per stili di vita attivi. Ed ancora: il diritto ad una vita dignitosa per le persone rinchiuse nelle carceri. Anche quest’anno, infatti, Vivicittà trasmetterà questo messaggio con “Porte Aperte”, il progetto che fa entrare la corsa Uisp nelle carceri di tutta Italia.

Per coloro che vorranno godersi l’esperienza a 360° gradi senza voler competere, sarà possibile iscriversi alla 10 km ludico motoria. Ad ogni partecipante verrà consegnato un pacco gara con all’interno prodotti dei partner della manifestazione Decathlon, Acqua Egeria e Centro Agroalimentare Roma.

Ma Pietralata è solo la prima sfida. Ogni anno la Uisp Roma sceglierà altre zone periferiche della città in cui trasportare per una giornata la grande carovana del Vivicittà, rendendo la corsa più grande al mondo la corsa delle periferie romane.

Vivicittà è organizzata con il sostegno di Marsh, broker assicurativo, che si conferma partner istituzionale. Media partner della manifestazione podistica sono: Corriere dello Sport e Rai Radio 1. Ricordiamo la collaborazione della Fidal-Federazione italiana atletica leggera, da sempre al fianco di Vivicittà. I partner internazionali sono Isca-International Sport and Culture Association e Fsgt-Fédération sportive et gymnique du travail, associazione di sport per tutti francese.

Aggiornamenti e informazioni: www.uisp.it/roma