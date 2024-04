Volontari agli Internazionali d’Italia: ecco come candidarsi

Si avvicina il grande appuntamento con gli Internazionali BNL d’Italia. 96 giocatori e 96 giocatrici daranno spettacolo al Foro Italico in singolare per due settimane. Un evento imperdibile sull’onda degli straordinari successi del tennis italiano con la vittoria della Coppa Davis e di Jannik Sinner all’Australian Open. Un evento che inizierà già il 30 Aprile 2024 con le fasi finali delle pre-qualificazioni.

Un torneo così richiede il contributo di tutti. Chi vuole partecipare attivamente all’organizzazione di questo grande evento sportivo, può candidarsi per diventare Volontario agli Internazionali BNL d’Italia.

Possono candidarsi uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni che possano garantire la presenza al Foro per 6-8 ore giornaliere o per l’intera durata della manifestazione (29 aprile-19 maggio) o anche solo per dieci giorni (29 aprile-8 maggio oppure 9-19 maggio). La presenza è a titolo completamente gratuito: è previsto il vitto in base all’effettivo impiego quotidiano.

Per candidarsi basta compilare il modulo a questo link: https://www.internazionalibnlditalia.com/campagna-volontari/. C’è tempo fino al 12 Aprile 2024.

I candidati verranno contattati per un colloquio conoscitivo, che si svolgerà presso gli uffici della Federazione Italiana Tennis e Padel a Roma. Chi risulterà idoneo sarà inserito nel gruppo operativo agli Internazionali BNL d’Italia 2024. Affrettati, vieni a vivere dall’interno uno spettacolo unico!

