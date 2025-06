Voragine in viale Irpinia: strada chiusa al Prenestino

Un boato sordo, poi il vuoto. Ieri sera, mercoledì 4 giugno, una nuova voragine ha squarciato l’asfalto di viale Irpinia, in una zona già nota per la fragilità del suolo.

A causare il cedimento, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata la rottura di una conduttura idrica sotterranea, con conseguente perdita d’acqua e collasso del manto stradale.

La cavità, apertasi nel tratto compreso tra largo Irpinia e viale Telese, ha reso necessaria la chiusura immediata della strada al traffico. Fortunatamente, nessuna delle auto parcheggiate nella zona è rimasta coinvolta, ma l’episodio ha fatto riaffiorare paure ben radicate tra i residenti del quartiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Prenestino, che hanno transennato l’area, e i tecnici Acea, attivati per la riparazione urgente della condotta danneggiata.

La scena, nella serata di ieri, era quella ormai tristemente nota ai cittadini del Municipio V: nastri bianchi e rossi a delimitare la zona pericolosa, operai al lavoro e tanti curiosi affacciati alle finestre, preoccupati che potesse accadere l’irreparabile.

Non è, infatti, la prima volta che viale Irpinia finisce al centro della cronaca per episodi simili.

Già nel 2016 l’intera area venne chiusa per rischio crolli legati all’instabilità idrogeologica del terreno, scatenando proteste da parte di residenti e commercianti esasperati. Un déjà vu che si ripete oggi, a distanza di anni, in un contesto ancora critico.

Il Municipio V è tra le aree più colpite della Capitale per cedimenti strutturali. Un elenco inquietante che parte da via Tor de’ Schiavi, dove nel 2021 un cedimento portò alla luce una fitta rete sotterranea di gallerie, prosegue con via Dulceri, interessata da un nuovo cedimento a febbraio di quest’anno, e culmina con via Sestio Menas, dove nel marzo scorso due auto furono letteralmente inghiottite dall’asfalto.

Intanto, a pochi metri dalla voragine di viale Irpinia, resta ancora chiusa via Buie d’Istria, in attesa di lavori di messa in sicurezza

