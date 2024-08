X Municipio: ok dalla da giunta capitolina, al progetto per intervento e messa in sicurezza incrocio pericoloso

La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto definitivo riguardante la messa in sicurezza dell’incrocio a massimo rischio di via Cristoforo Colombo-via Canale della Lingua in X Municipio, una delle intersezioni pericolose individuate grazie ad un lavoro congiunto tra Assessorato alla Mobilità, Dipartimento e Roma Servizi per la Mobilità.

I lavori, finanziati con circa un milione di euro, prevedono, tra le altre cose, l’adeguamento segnaletico, la razionalizzazione delle manovre di svolta e l’installazione di un semaforo tra via Cristoforo Colombo e via Giulio Bertoni.

Nell’incrocio oggetto dell’intervento si sono verificati 170 incidenti in 10 anni, con 196 feriti; il 93% dei sinistri ha causato feriti; il costo sociale medio annuo è stato di 800 mila euro.

“Dopo la messa in sicurezza di alcuni black point veicolari come quello su via Nomentana, via Zara, via Lazzaro Spallanzani e quello sull’Aurelia, in via Cardinal Pacca – ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – avviamo un altro importante intervento per la sicurezza stradale, occupandoci di uno degli incroci a massimo rischio presenti nella nostra città.

Continuiamo dunque senza sosta il nostro lavoro per garantire la sicurezza sulle nostre strade nel solco del programma ‘Vision Zero’ che ha l’obiettivo di ridurre entro 3 anni del 20% i decessi ed i feriti gravi ed entro 10 anni del 50%”.

