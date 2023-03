Zerrad Mohamed e Sara Carnicelli trionfano nella Talenti Run

Dopo anni difficili come quelli trascorsi con le limitazioni collegate alla pandemia da Covid, La Talenti Run il 26 marzo 2023 è tornata la Talenti Run (3ª edizione), gara podistica Organizzata dalla S.S.D. MAXIMO A.R.L. e la A.S.D.Talenti Running, col patrocinio del Municipio Roma Montesacro

La manifestazione sportiva si è svolta domenica 26 marzo 2023 nei dintorni del Parco Talenti di Roma, la gara da quest’anno è diventata una corsa su strada competitiva a carattere nazionale, omologata e certificata dalla FIDAL di 10 km, organizzata da Maximo a.r.l. e la Talenti Running Team Roma, con il patrocinio di Roma Capitale e del Municipio Roma III, e con la collaborazione della Campionessa Paola Giacomazzi.

Nella medesima mattinata si è svolta anche la stracittadina di 4 km, la corsa a passo libero con il Fitwlking e Nordc Walking. Oltre mille in totale i concorrenti presenti a questa importante manifestazione.

Il segnale di partenza come da programma è stato effettuato alle ore 9.30 dal Centro Sportivo Maximo in Via di Casal Boccone, 283. Il percorso stradale e interamente pianeggiante e si è sviluppato all’interno del quartiere. Mentre dalle ore 11.30, all’interno del Centro Sportivo Maximo si sono svolte le gare gratuite, rivolte ai bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni sulle distanze dai 400 ai 1200 metri.

Ingenti i premi sono stati premiati: i primi 3 assoluti uomini e donne arrivati in denaro; i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile con materiale sportivo e/o prodotti alimentari. Premi per le prime 10 società con minimo 40 atleti al traguardo.

ordine d’arrivo uomini: vince Zerrad Mohamed asd Atletica Vomano 0:30:22, al secondo posto si è classificato Abdikadar Sheik Ali Mohadc CS Aeronautica Militare 0:30:24, seguito da Freedom Amaniel x-Solid Sport Lab Asd 0:30:30.

classifica donne: la prima al traguardo Sara Carnicelli Athletica Vaticana ASD 0:35:24, seguita da Lucia Mitidieri ASD Piano Ma Arriviamo 0:36:27, al terzo posto si è classificata la grande Paola Salvatori US Roma 83 0:37:20.