1.000 nuove licenze taxi a Roma: tutto pronto per il bando del 2 settembre

Lunedì 2 settembre, parte ufficialmente il tanto atteso bando per l’assegnazione di 1.000 nuove licenze taxi a Roma, frutto di mesi di trattative intense con i sindacati di categoria. Il Campidoglio dà il via a una svolta importante per potenziare il servizio di trasporto non di linea della Capitale.

In palio ci sono 800 licenze ordinarie e 200 dedicate al trasporto di persone con disabilità. I vincitori dovranno versare 75.500 euro per le licenze ordinarie e 52.850 euro per quelle riservate al trasporto disabili.

Nonostante il tempo stringa, l’obiettivo è ambizioso: avere le nuove auto bianche operative in tempo per il Giubileo 2025.

I proventi del bando saranno distribuiti in modo da compensare l’aumento della concorrenza:

l’80% delle somme raccolte andrà agli attuali titolari di licenze taxi, che riceveranno circa 7.400 euro ciascuno.

I restanti 14,4 milioni di euro verranno investiti dal Comune per migliorare la mobilità cittadina, con interventi come l’introduzione dei tassametri con GPS per un monitoraggio più efficace del servizio.

Anche i sostituti alla guida taxi potranno partecipare al concorso, nonostante avessero richiesto al sindaco Gualtieri il rilascio gratuito delle licenze, come previsto per le 2.000 licenze NCC.

Il Comune ha mantenuto la decisione di far pagare i vincitori, ma ha promesso soluzioni finanziarie agevolate per favorire la partecipazione di questa categoria.

