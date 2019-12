1° Dicembre 1989… Roma, il Papa incontra Gorbaciov

Il Primo Dicembre del 1989 si incontrano il Papa Giovanni Paolo II e Gorbaciov.

Per la prima volta un Russo Presidente del Soviet Supremo dell’Urss, varca il portone di bronzo, dai tempi della “Rivoluzione d’Ottobre”, per incontrare un Pontefice romano.

Accadde il 1° Dicembre

Giorno delle Calende del Calendario Romano.

Roma Antica: Si celebra la festa della Dea Pietas, personificazione del sentimento del dovere, della religiosità e dell’amore devoto.

Roma Antica: Si celebra la festa del Dio Nettuno.

1328 Forte terremoto in Umbria con epicentro a Norcia. Viene avvertito anche a Roma.

1847 Viene istituito il colpo di cannone tirato da Castel S.Angelo per “ovviare al disordine che può non di rado arrecare il diverso andamento di tanti orologi in questa Capitale”, come risulta dal “Diario Romano”. Lo sparo da l’inizio al suono delle campane delle Chiese romane.

1891 Inizia la sua attività il Mattatoio di Testaccio, progettato dall’architetto Gioacchino Ersoch. Il precedente mattatoio si trovava fuori Porta del Popolo.

1950 L’ingegner Giulio Gra annuncia, in un convegno, il progetto del Grande Raccordo Anulare.

1983 Paese Sera torna in edicola con sole 18 pagine e al prezzo di 500 lire.