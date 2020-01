13 Gennaio 1884… Roma, nasce Ettore Petrolini

Il 13 Gennaio del 1884, nel Rione Regola, nasce Ettore Petrolini, figlio di un fabbro ferraio di Ronciglione e nipote di un falegname di Via Giulia.

“Io provengo, e lo dico con orgoglio, da una piazza di pubblici spettacoli: Piazza Guglielmo Pepe, e da lì nei piccoli caffè-concerto, dove in fondo a quei bottegoni c’era sempre un palcoscenico arrangiato alla meglio”.

Accadde il 13 Gennaio

Giorno delle Idi del Calendario Romano.

1793 Mentre transita in carrozza per Via del Corso esibendo le coccarde tricolori della Repubblica Francese, Nicolas-Jean Hugou de Bassville (Segretario dell’Ambasciatore francese a Napoli, inviato a Roma con l’incarico di propagandare la causa della Rivoluzione francese) viene assalito a colpi di pietre dalla folla antirivoluzionaria e papalina al grido “Morte ai giacobini!”; trascinato fuori dalla carrozza, malmenato brutalmente e colpito da un fendente di rasoio alla gola, muore dopo un’agonia durata alcune ore.

1902 Al Salone Margherita grande successo della spagnola Bella Otero, al secolo Agostina Otero Iglesias; tra gli spettatori il pittore svizzero Paul Klee che nel suo diario la qualifica “insuperabile”.

1939 Nasce Gianfranco De Laurentiis, giornalista e conduttore televisivo.

1984 Muore Fulvio Bernardini. Soprannominato dai tifosi “Fuffo”, “Professore” o “Dottore” (era laureato in Scienze economiche), gioca nella Lazio, nell’Inter e nella Roma. Dal 1974 al 1977 è commissario tecnico della Nazionale Italiana.

1998 Alfredo Ormando, scrittore di origini siciliane, si da fuoco in Piazza San Pietro per protestare contro l’atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti degli omosessuali.

Morirà dopo 10 giorni di atroci sofferenze nell’Ospedale romano Sant’Eugenio, dove era stato ricoverato in fin di vita dopo che due poliziotti avevano cercato di spegnere le fiamme che lo avvolgevano.