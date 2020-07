Covid-19, 14 luglio: a Roma 16 casi e in tutto il Lazio 18

“Oggi registriamo un dato di 18 casi e un decesso. Di questi 14 casi (78%) hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati.

Stiamo ricostruendo tutti i contatti grazie ad un lavoro titanico del servizio sanitario regionale” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ad oggi sono stati tracciati e posti in isolamento 184 casi positivi al tampone grazie all’attività di contact tracing al drive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per la comunità del Bangladesh: ad oggi già effettuati circa 6 mila tamponi.

Asl Roma 1: 2 casi

Nella Asl Roma 1 dei due casi odierni uno riguarda un paziente del reparto di geriatria del Policlinico Umberto I. Già concluse le procedure di sanificazione della struttura.

Asl Roma 2: 14 casi

Nella Asl Roma 2 i 14 nuovi casi sono tutti riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati.

Asl Roma 4: 2 nuovi casi

Nella Asl Roma 4 due nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link familiare ad un bambino ora ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, mentre il secondo caso riguarda una donna di 47 anni individuata in accesso al pronto soccorso a Civitavecchia.

Le province

Infine per quanto riguarda le province non si registriamo nuovi casi nelle ultime 24h e zero decessi Rieti si conferma per il settimo giorno consecutivo COVID Free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuno.

Il bilancio di due mesi di test sierologici

“Il bilancio dei primi due mesi di attività per i test sierologici nella Regione Lazio fotografa una situazione con 187.498 test sierologici eseguiti di cui oltre 115 mila tra operatori sanitari e forze dell’ordine.

Questo – comunica il 14 luglio l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio – ha consentito di rilevare una circolazione del virus pari al 2,3% e di individuare 407 positivi al tampone, asintomatici.

Coloro che, invece, hanno avuto un accesso spontaneo ai test sono stati 41.125.

Si dimostra così l’efficacia della doppia leva tra test sierologici e test molecolari”.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 13 luglio

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 13 luglio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 11.53 (3.312 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet