16 Dicembre 1878… Roma, esce il primo numero del Messaggero

Il 16 Dicembre del 1878 esce il primo numero del Messaggero come allegato del quotidiano “Il Fanfulla”.

Diventerà il primo giornale di Roma e uno dei più importati giornali italiani.

La sua sede storica è in via del Tritone in un Palazzo dei primi del Novecento.

Accadde il 16 Dicembre

1826 Leone XII dispone il divieto di accattonaggio, riservato esclusivamente alle porte delle Chiese.

1870 Vengono aperte le prime due scuole elementari del Comune, maschile in Via dei Fienili e femminile a Tor de’ Specchi.

1923 Pio XI inaugura l’Accademia Pontificia delle Scienze nella Casina di Pio IV in Vaticano.

1965 Approvazione Ministeriale del nuovo Piano Regolatore di Roma.

1998 Si verifica il crollo di una palazzina in Via di Vigna Jacobini al Portuense: ventisette morti.