Parco Lineare Serenissima: una desolazione

Municipio Roma IV. Fare informazione toccando con mano e documentando i problemi è da sempre il nostro modo di operare… ed ecco, quindi, passando sul cavalcavia di via della Serenissima ci accorgiamo che all’interno della recinzione installata recentemente ecco cosa abbiamo visto.

Allo scopo di impedire nuovi svernamenti di rifiuti sul terreno destinato ad essere il cosiddetto Parco Lineare Serenissima che da Casalbertone si svilupperà (ma il condizionale sarebbe più che d’obbligo) fino alla Cervelletta, c’è un discreto movimento di ruspa e di camion.

La necropoli romana

Un’area con la più estesa necropoli romana, attraversata dall’antica via Collatina il cui basolato smontato e numerato pezzo per pezzo giace in attesa di essere rimontato è diventata una terra di nessuno dove per anni ignoti hanno potuto scaricare impunemente ogni sorta di rifiuto, ovviamente escluse per ora le sole scorie nucleari.

La Stazione ferroviaria Serenissima è ridotta in condizioni penose, avendo subito danni per diversi milioni di euro. Le scritte di folli writer che la fanno da padrone su ogni cm quadro dei muri e non solo, rappresentano un danno che potremmo definire lieve in confronto a pareti sfondate, impianti elettrici asportati, porte abbattute, ascensore ridotto in cenere e tanto tanto ancora.

Con i miei amici ambientalisti appassionati e non per caso (Emilio Giacomi e Gabriele Lombardozzi) continuiamo a girare increduli e dapprima ci imbattiamo in centinaia di enormi pietre, tutte rigorosamente numerate e che ormai fin dal 2001/2002 fanno capolino seminascoste dai rovi in un canalone, a confine con una strada bianca realizzata dall’allora cantiere TAV. Si tratta di una necropoli romana, giudicata dagli archeologi tra la più grande mai rinvenuta e la linea ferroviaria.

L’antica via Collatina

Quell’esteso basolato rinvenuto durante la realizzazione della galleria Serenissima e della Stazione fa parte dell’antica via Collatina e secondo la Convenzione con TAV rientrava nelle Opere Compensative da realizzare a vantaggio dei territori. In base alla Convenzione la strada doveva essere ricostruita (da qui la numerazione delle pietre), e diventare un’attrazione per gli abitanti e per tutti i cittadini romani ed i turisti. Ma di questo ed altro, neppure l’ombra.

Né da parte di TAV e né da parte della subentrante RFI nulla è stato fatto e né il Comune (e il IV municipio) si è fatta parte attiva per il rispetto degli accordi.

Dall’alto del parcheggio abbiamo notato le porte aperte di due manufatti.

Uno probabilmente dell’Acquedotto Pubblico di ACEA Spa e l’altro nientemeno che dell’antico acquedotto dell’Acqua Vergine che ormai da quasi tre secoli alimenta alcune fontane del centro storico tra cui la celebre Fontana di Trevi.

Dietro le porte in ferro aperte, materassi e rifiuti e una infinità di pericoli per chi vi accede e non ultimo anche una inesistente salvaguardia per i fruitori della rete idrica di acqua potabile.

Di fronte a tanta desolazione non ci resta che indignarci e sperare che i responsabili di tanto abbandono e degrado, diano finalmente un segno tangibile di reale interessamento.

Pubblicato da Alessandro Moriconi su Mercoledì 23 ottobre 2019

Pubblicato da Alessandro Moriconi su Mercoledì 23 ottobre 2019