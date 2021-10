Quarticciolo. Il Marchese del Grillo, anno ottavo

Torniamo indietro di 8 anni e rileggiamo assieme l’articolo del 8 novembre 2013 dove Abitare A Roma annunciava la commedia del 23 novembre 2013 presso il Teatro “La Sorgente” della locale Parrocchia al Quarticciolo: Il Marchese del Grillo, a cura della compagnia teatrale “La Sorgente”.

https://abitarearoma.it/il- marchese-del-grillo-al-teatro- la-sorgente-al-quarticciolo/

Sono passati 8 anni e ieri 8 novembre 2021 sono andato con mia moglie al Teatro “La Sorgente” ad assistere alla prima del 2021 della commedia Il Marchese del Grillo. Questa sera ci sarà la replica.

Complimenti ad Antonio Stregapede e ai suoi colleghi attori per la bellissima serata e complimenti per la consolidata iniziativa.

Mi dovete credere , se continuassi a scrivere non potrei fare altro che ricopiare quanto scritto nell’articolo di cui al link.

Voglio però ringraziare tutti i volontari della compagnia teatrale per aver portato avanti un progetto così importante in una periferia che ha solo bisogno di ciò che avete dato, che state dando e che darete in futuro. Grazie al Parroco per un sostegno importante, la platea l’ha dimostrato con le presenze, con il calore e con gli applausi.

Parroci delle altre Parrocchie e parrocchiani del territorio, diamo sostegno a “La Sorgente”, pensate che dopo 8 anni il costo del biglietto è sempre di e 10,00.

Ci vedremo alle prossime rappresentazioni.