25 Gennaio 98 d.C. … Roma Antica, muore l’Imperatore Nerva

Il 25 Gennaio del 98 d.C. muore l’imperatore Nerva; gli succederà il figlio adottivo Traiano. Era entrato in carica il 18 Settembre del 96.

Nerva viene ricordato per aver riorganizzato il sistema idrico di Roma, per il restauro di molti quartieri e vie di comunicazione (come l’Appia e la Tiburtina) e per aver realizzato lo spendido Foro che porta il suo nome.

Accadde il 25 Gennaio

1696 Viene riaperto al pubblico, splendidamente trasformato, il Teatro Tor di Nona con la rappresentazione dell’opera “Penelope la casta” di G. Perti.

1875 Giuseppe Garibaldi, eroe della Repubblica Romana ed eletto deputato, viene accolto alla Stazione di Roma da una folla straripante.

1992 Muore Guido Buzzelli, considerato uno dei grandi maestri del fumetto italiano.

2001 Viene riaperto il Teatro Ambra Jovinelli, chiuso a seguito di un incendio, causato da un malfunzionamento tecnico, nel 1982.

2016 Papa Francesco apre la Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le mura per il Giubileo della Misericordia.