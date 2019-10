27 Ottobre 1811… Roma, il Pallone della Signora Blanchard

Il 27 Ottobre del 1811 dall’Anfiteatro Corea (l’arena costruita sui ruderi del Mausoleo di Augusto) si alza in volo il pallone aerostatico francese della Signora Blanchard.

Si solleva di qualche metro, sfiora i tetti di Ripetta e ricade appena fuori Porta del Popolo.

Almanacco del 27 Ottobre

312 Costantino marcia verso Roma e a Labaro, sulla via Cassia, in prossimità della città, secondo la leggenda, ha la visione di una croce con la scritta “In hoc signo vinces”, interpretata come promessa divina di una vittoria.

1775 Arriva a Roma il Marchese de Sade, che descriverà il suo soggiorno fino a metà gennaio del 1776 nel suo “Viaggio in Italia”, pubblicato postumo.

1932 Inaugurazione della nuova Piazza Venezia con l’Esedra Arborea, l’ampliamento di Via di San Marco e l’apertura di Via del Mare, oggi Via del Teatro di Marcello.

1990 Muore l’attore Ottavio Ugo Tognazzi.

2013 Muore Luigi Magni, registra, tra gli altri, di “Nell’anno del Signore” e “In nome del Papa Re”.