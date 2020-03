30 Marzo… Roma Antica, si festeggia la Dea Salus

Il 30 Marzo, nella Antica Roma, si festeggia “Salus”, la divinità della Salute della religione romana.

E’ la personificazione dello stare bene (inteso come salute e prosperità), sia come individuo, sia come “Res Publica”.

La Dea Salus era spesso rappresentata seduta con le gambe incrociate ed il gomito appoggiato sul bracciolo di un trono.

La mano destra teneva una “Patera” (un piatto fondo usato nelle cerimonie religiose) per alimentare un serpente.

Il culto di Salus.

Accadde il 30 Marzo

1191 Viene eletto Papa Celestino III, al secolo Giacinto di Pietro di Bobone.

1801 Eclisse totale di Luna.

1968 Paolo VI procede alla riforma della Corte Pontificia, abolendo i privilegi dei patrizi romani.

1978 La Direzione della Democrazia Cristiana decide di respingere ogni trattativa con le Brigate Rosse in merito al rapimento di Aldo Moro.

2013 Muore il cantautore Francesco Califano, più noto come Franco o Er Califfo.