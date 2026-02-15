30 milioni per il Quarticciolo: il piano Rocca per Ater e Sanità

Un video costruito con un linguaggio diretto, ritmato dalle note di Lose Yourself di Eminem, per lanciare un messaggio chiaro: il Quarticciolo è al centro di un piano di rilancio da 30 milioni di euro.

Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sceglie i social per annunciare l’avvio del maxi-intervento destinato a ridisegnare uno dei quadranti più fragili della periferia est di Roma.

Un’operazione che, nelle intenzioni della Pisana, non si limita alla riqualificazione edilizia ma punta a una rigenerazione complessiva, in raccordo con il Governo e con il Campidoglio.

Case popolari: il cantiere di via Ugento

Il primo tassello riguarda l’edilizia residenziale pubblica. L’intervento, affidato ad Ater Roma, si concentra su uno stabile di via Ugento rimasto a lungo in condizioni di abbandono.

Il piano prevede il recupero di 78 alloggi che saranno completamente ristrutturati e destinati a famiglie in emergenza abitativa.

L’obiettivo dichiarato è restituire spazi decorosi in un’area dove il degrado strutturale ha contribuito negli anni ad alimentare disagio e tensioni.

Le risorse arrivano dalla riprogrammazione del fondo FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, rimodulato dalla Regione per concentrare gli investimenti nelle aree più critiche.

Sanità di prossimità: la Casa della Comunità

Accanto ai cantieri edilizi, il capitolo sanità. Rocca, forte anche della sua esperienza alla guida della Croce Rossa, punta sul rafforzamento dei servizi territoriali.

Nel quartiere sorgerà una Casa della Comunità sotto l’egida della ASL Roma 2. La struttura offrirà assistenza medica di base, servizi infermieristici e supporto sociale, con la funzione di intercettare i bisogni sanitari prima che si trasformino in emergenze ospedaliere.

L’iter amministrativo per individuare la sede definitiva è in fase avanzata, mentre la Regione assicura che i tempi saranno contenuti.

Il raccordo con il “Decreto Caivano”

Il Quarticciolo rientra anche nel perimetro degli interventi straordinari previsti dal cosiddetto Decreto Caivano, il programma nazionale per il contrasto al disagio giovanile e alla criminalità nelle periferie.

Per Rocca si tratta di un segnale politico oltre che amministrativo: «Il Quarticciolo merita presenza e futuro», è il messaggio rilanciato nel video.

Una formula che sintetizza la linea della Regione: investimenti strutturali, servizi e presidio istituzionale per sottrarre il quartiere alla marginalità.

La sfida, ora, è tradurre l’annuncio social in cantieri visibili e servizi funzionanti. Perché nel Quarticciolo, più delle parole, contano i risultati.

