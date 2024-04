31° Forum Università-Lavoro, il 14 maggio 2024 a Roma Tor Vergata

Il 14 maggio 2024, nella Macroarea di Ingegneria dell’Università Roma Tor Vergata, si svolgerà il Career-Day (ore 9:30/17:30) del 31° Forum Università-Lavoro, organizzato da A.L.I.T.U.R. (Associazione Laureati in Ingegneria di Tor Vergata Università di Roma).

Sarà una giornata di incontri tra laureandi, laureati e aziende, in cui i visitatori potranno conoscere le opportunità di lavoro offerte da aziende nazionali e internazionali.

Negli stand, collocati lungo i corridoi dell’edificio della didattica, le aziende esporranno il proprio materiale informativo e presenteranno i progetti in atto. Qui i visitatori potranno interfacciarsi direttamente con i responsabili delle risorse umane, consegnando loro i curricula.

Studenti e laureati avranno, inoltre, l’opportunità di partecipare a workshop e business game con cui le aziende potranno illustrare le possibilità di carriera all’interno delle loro realtà e permettere ai candidati di provare nel concreto le sfide che si vivono nel contesto lavorativo.

Per agevolare una corretta presentazione degli studenti interessati, sarà allestita un’area CV check, in cui sarà possibile far rivedere da professionisti i propri curricula e dove sarà possibile avere la propria fotografia professionale da apporre su di essi.

La giornata del 14 maggio si aprirà con gli interventi del Magnifico Rettore, il professore Nathan Levialdi,Ghiron, e del Presidente dell’Alitur, l’ingegnere Fabrizio Giamberardini.

In questa edizione 2024 del Forum sarà presente la sturtup Thesis 4u, nella persona della fondatrice, Martina Spinoglio.

Questa impresa emergente ha creato una piattaforma interamente dedicata al mondo delle tesi in azienda e alle tesi di laurea. Thesis 4u, infatti, ha l’obiettivo di collegare aziende e studenti con il fine di sviluppare progetti di tesi di laurea trasformandole in tesi in azienda, in modo da renderla il nuovo strumento di reclutamento dei neolaureati.

Per tutte le informazioni e possibile visitare il sito: alitur.org

