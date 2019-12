6 Dicembre 1927… Roma, nasce Sergio Corbucci

Il 6 Dicembre del 1927 nasce il regista Sergio Corbucci.

Viene definito da Quentin Tarantino uno dei più grandi registi del genere “spaghetti western” assieme a Sergio Leone e Sergio Sollima.

Accadde il 6 Dicembre

1058 Il Vescovo di Firenze viene eletto Papa con il nome di Niccolò II.

1848 Una delegazione di consiglieri (inviati dal “Circolo Popolare”, il Consiglio dei Deputati) parte per Gaeta con l’intenzione di trattare con Papa Pio IX. I consiglieri vengono però fermati a Portello, sul confine napoletano, dalle truppe dell’esercito borbonico e devono fare ritorno a Roma.

1943 “Bandiera Rossa” fa eseguire spettacolari lanci di volantini contro i nazifascisti in sessanta cinema di Roma. I principali organizzatori sono Ettore Arena, marinaio diciottenne, Romolo Jacopini, caduto nelle mani della polizia durante la manifestazione nel cinema “Principe” in Via Cola di Rienzo, e Quirino Sbardella, arrestato poco dopo.

1964 Antonio Segni rassegna le dimissioni da Presidente della Repubblica.

1976 La magistratura romana ordina il sequestro sull’intero territorio nazionale del libro Porci con le ali, di Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, edito dalla Casa Editrice romana Savelli.