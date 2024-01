7 gennaio 2024 – Concerto del gruppo Everglades a Pietralata/Portonaccio

Domenica, 7 gennaio 2024, con inizio alle ore 20.30, presso il teatro della parrocchia di San Romano Martire, con ingresso da via delle Cave di Pietralata 81/A (nelle immediate vicinanze di largo Beltramelli), ci sarà un grande concerto, a cura del gruppo degli Everglades.

L’evento è stato organizzato dal “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” (Presidente Pericle Eolo Bellofatto), con la sponsorizzazione dell’Agenzia Immobiliare HF (più valore al tuo immobile), di via R. Simoni 42 (titolari Enzo Ingemi e Fabio Frascella), ai quali va un immenso ringraziamento.

Si ringrazia anche il parroco di San Romano Martire, don Julio, per la collaborazione fornita e per aver messo a disposizione, per la circostanza, la bella sala del teatro, intitolata a Piergiorgio Frassati.

Gli Everglades, come già scritto sulle pagine di questo giornale, proporranno musica anni ’60, ’70, ’80 e ’90, animazione, con possibilità di karaoke collettivo.

Anche se l’ingresso è “gratuito”, è consigliabile la prenotazione al numero 06/62274890 (che funge anche da WhatsApp, dove potete lasciare i messaggi per prenotarvi).