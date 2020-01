8 Gennaio… Roma, il giorno delle inaugurazioni

L’8 Gennaio è il giorno delle inaugurazioni.

Nel 1671 viene ampliato il Teatro Tor di Nona e inaugurato nuovamente con il melodramma “Scipione Africano” di Pietro Francesco Caletti detto Cavalli.

Nel 1874 su Via Nazionale è inaugurato l’Albergo Quirinale, primo edificio con destinazione alberghiera costruito nella Roma italiana: è stato progettato dall’ingegner Partini per Domenico Costanzi.

Nel 1888 si inaugura l’Esposizione Vaticana per il Giubileo di Leone XIII: vengono chiamati a concorso i dotti del clero italiano che offrono al Papa le produzioni del loro ingegno con una scelta di nuovi apparecchi per lo studio della meteorologia e della sismica.

Nel 1889 si inaugura il Museo Etrusco a Villa Giulia.

Accadde il 8 Gennaio

Roma Antica: Si festeggia la Dea Giustizia.

1834 Stendhal arriva a Roma.

1930 Si celebra, tra grandi festeggiamenti, il matrimonio tra Umberto di Savoia e Maria Josè del Belgio, nella cappella Paolina del Palazzo del Quirinale.

1937 Entrano in servizio le prime due linee filoviarie, 137 e 138, nel Quartiere Flaminio, su due percorsi che collegano Piazza del Popolo con Piazza Risorgimento e Ponte Milvio.

1995 Il Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale di Giovanni Paolo II per la Diocesi di Roma, benedice la Prima Pietra del Nuovo Santuario del Divino Amore in Castel di Leva, promesso dai Romani alla Madonna del Divino Amore, nel giugno del 1944, per ottenere la incolumità e la salvezza di Roma.