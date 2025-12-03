A Frammenti di Sacro il 7 dicembre “Le Tre Marie del Mare”

Nuovo appuntamento alle 18 della rassegna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano con il contributo della Regione Lazio

Ancora danza a Frammenti di Sacro la rassegna in programma al Teatro Delia Scala di Bracciano per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano con il contributo della Regione Lazio.

Dopo Ardour, andato in scena con successo il 22 novembre scorso, grazie alla collaborazione con Canova22 per la direzione artistica di Fiorenza D’Alessandro, arriva a Bracciano la performance Le Tre Marie del Mare con La Luna Dance Theater per la coreografia e la regia di Simona Ficosecco.

L’ispirazione arriva da un piccolo villaggio, Saintes Maries de la Mer, dove sono venerate tre Marie che secondo la leggenda qui approdarono, nel 48 d.C., su una zattera senza remi né vele. Il progetto riprende la tradizione del Mediterraneo delle Donne/Madonne, tra sacro e leggenda, una nostalgia che i popoli mediterranei rincorrono. Le tre donne fuggono per mare, lasciandosi alle spalle un mondo in rovina, alla ricerca di una terra nuova dove ricominciare. Tre donne, tre madri, tre sante portate dal mare, senza meta e senza tempo, da luoghi lontani. Rappresentano anche “memoria” la custode delle storie perdute; “perdono” il simbolo della redenzione e del superamento del passato; “speranza” colei che cerca un futuro migliore oltre l’orizzonte. Il mare è il punto di contatto certo dell’identità della mediterraneità. I popoli che costeggiano il mare sono popoli che hanno conosciuto l’attesa, la partenza e il ritorno.

Sul palco La Luna Dance Theater: Gemma Carducci, Alessandra Caruso, Chiara Cingolani.

Le Tre Marie del Mare debutta nel 2019 al Canova 22 di Roma con la direzione artistica di Fiorenza D’Alessandro all’interno del Festival Onde Mediterranee. Nello stesso anno viene presentato al museo Macro di Roma. A Dicembre 2019 lo spettacolo è ospite di Teatro a Gettoni, Accademia 56, Ancona. Nel 2020 vince il premio assoluto di Incontri Coreografici in video, Roma. Sempre nel 2020 viene presentato alla Mole Vanvitelliana di Ancona all’interno del Conero Dance Festival, Art Salon. Nel 2021 vince la menzione speciale per il miglior linguaggio coreografico, al Parma Music Film Festival IX edizione. Nell’agosto 2021 lo spettacolo va in scena in piazza Barbacani per il comune di Vasto. Nel 2022 Le Tre Marie del Mare è in scena al Teatro dei Limoni, Foggia, nel 2022 partecipa al Festival Dancescreen in the Land alla Villa dei Quintili nel Parco Archeologico dell’Appia Antica sito Unesco, nel 2024 a Roma al Teatro di Villa Lazzaroni per il District Dance Festival.

Luna Dance Theater, fondato ad Ancona nel 1990 da Simona Ficosecco, ha partecipato a vari festival nazionali e internazionali, e si avvale di importanti collaborazioni con i coreografi del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch e con il regista Cristiano Marcelli per progetti di video danza. Il collettivo è stato acclamato dal pubblico americano ed è andato più volte in scena a Manhattan e Brooklyn (New York), Richmond (Virginia) e ad Essen (Germania).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it e su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/ frammenti-di-sacro-al-teatro- delia-scala-di-bracciano- tickets-1974878461641

