A Paula Gallardo e Francesco Giannelli assegnato il premio ‘Energie per Roma’

Il 17 gennaio 2025 in Via Quattro Novembre, 149 presso “Spazio Europa”, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si è svolta l’edizione 2025 del premio ‘Energie per Roma’.

Il premio è strutturato su diverse categorie; la Categoria Artistico-Culturale premia gli individui o le associazioni che si sono distinti nel campo delle arti, come pittura, scultura, musica, danza, teatro, cinema o letteratura.

In questa edizione 2025, sono stati premiati due Maestri di associazioni corali operanti nel quadrante sud-est della città: il M° Francesco Giannelli, direttore del Quadracoro, del quartiere Quadraro e il M° Paula Gallardo, Presidente del Centro Studi Atelier Centodue e Direttore dei 4 cori dell’Associazione (Coroincanto, Nuovo Coro Popolare, Coro dei 102 e Coro giovanile Voci d’Oro), nonché M° Direttore di due dei cori dell’APCT di Torrespaccata e del Bibliocanto di Spinaceto.

Questa la motivazione del Premio

“Per la dedizione nel promuovere e valorizzare la cultura come strumento di crescita e coesione sociale, attraverso iniziative che arricchiscono il patrimonio culturale di Roma e ne rafforzano l’identità. Il Suo impegno rappresenta un esempio virtuoso di come l’arte, la conoscenza e la memoria possano essere motori di sviluppo e ispirazione per l’intera comunità”.

Il M° Giannelli con la propria formazione corale è impegnato non solo nella formazione musicale ma anche nella memoria del proprio quartiere, della Resistenza e dell’antifascismo.

Nella motivazione del M° Paula Gallardo è stato sottolineato l’impegno per l’abbattimento delle barriere culturali attraverso il canto corale e del dialogo tra le culture.

E perciò durante la cerimonia il M° ha diretto un piccolo gruppo corale composto da alcune coriste dei suoi cori maggiori (Nuovo Coro Popolare, Coroincanto, Bibliocanto, Nonsolocoro e Voci d’Oro) per eseguire alcuni brani del repertorio internazionale accompagnate del M° Francisco Echeverri alla chitarra.

Il Premio “Energie per Roma” sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo è un importante riconoscimento organizzato dal Centro Europeo di Studi Culturali per celebrare l’impegno e il talento dei singoli cittadini, delle attività imprenditoriali e delle associazioni che si sono distinti nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato a Roma. L’iniziativa è anche patrocinata dalla Regione Lazio, la Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, la Fondazione italiani.it e l’Università eCampus.

Il Premio “Energie per Roma” non solo rende omaggio ai premiati, ma serve anche da ispirazione per tutti i cittadini romani, italiani ed europei, incoraggiandoli a perseguire i propri sogni, a impegnarsi per il bene comune e a contribuire alla crescita e al benessere della comunità.

Roma è un luogo ricco di energia creativa, di persone che si dedicano con passione e determinazione a promuovere la cultura, migliorare il benessere sociale, sostenere l’imprenditorialità e offrire il proprio tempo per aiutare gli altri. Il Premio “Energie per Roma” si propone di onorare queste eccellenze e di dare loro il riconoscimento che meritano.

Alla premiazione hanno partecipato, in qualità di ospiti istituzionali: il Sen. Mariolina Castellone il Vice Presidente del Senato e l’On. Dario Tamburrano, Eurodeputato

La giuria, composta da esperti nel campo delle diverse categorie, è stata incaricata di valutare le candidature e selezionare i vincitori.

Presidente della giuria: Fabio Pompei – Giornalista e docente universitario

Componenti della giuria:Alessandro Alongi – Giornalista e docente universitario

Gabriella Ancora – Presidente CIU

Marco Ancora – Responsabile Cultura CIU

Gabriele Scorzini – Ingegnere

Vivia Riti – Artista

Pietro Pinna Parpaglia – Ingegnere Le categorie

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.