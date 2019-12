A Piazza di Spagna, in mostra il presepe pinelliano

L’Amministrazione capitolina, anche quest’anno, in occasione delle Festività natalizie, ha allestito a piazza di Spagna (lato via del Babuino), il tradizionale presepe artistico pinelliano che può essere ammirato dal pubblico fino al 6 gennaio.

Il presepe fu realizzato dal Comune per la prima volta nel 1965. Accoglieva allora le statuine dello scultore leccese Antonio Mazzeo, in una scenografia progettata dal pittore romano Angelo Urbani del Fabbretto, e realizzata dallo scenografo Vincenzo Confidati.

L’ambientazione e le figure erano ispirate alle caratteristiche scene popolari romane ottocentesche rappresentate da Bartolomeo Pinelli, e per questo il presepe assunse l’aggettivo di pinelliano.

Il presepe attuale è una ricostruzione recente (1986-1988), ma ripropone fedelmente l’originale, sia nella scenografia in legno e vetroresina, realizzata dalla ditta Romolo Felice, che nelle statuine in cartapesta: i trentatré personaggi, alti circa 70 cm, sono opera delle botteghe I Messapi e De Tommasi di Lecce.

Come ogni anno, prima dell’allestimento, le statuine sono state sottoposte a un delicato intervento di manutenzione per contrastare gli effetti dannosi degli agenti atmosferici, considerati i materiali facilmente deperibili con i quali sono realizzate.

Per rendere possibile l’allestimento in occasione delle Festività del 2019, la Sovrintendenza Capitolina ha realizzato un importante intervento di manutenzione delle scenografie che ha comportato il rifacimento di alcune porzioni strutturali verticali, la revisione delle parti in vetroresina e dei gradini delle pedane, e il ripristino dell’intero impianto elettrico adeguato con lampade a led.

A salvaguardia del presepe è stato installato un impianto anti-intrusione perimetrale; un servizio di vigilanza costante, inoltre, è garantito, come è ormai tradizione, dalla U.O. I Gruppo Centro della Polizia Locale.

All’allestimento, coordinato dal Gabinetto della Sindaca, hanno collaborato la società Areti e il Dipartimento Tutela Ambientale – Servizio Giardini.

L’intervento eseguito dalla Ditta Scene Up S.r.l. di Roma, su progetto e direzione scientifica dei funzionari della Sovrintendenza ha avuto un costo di € 37.868,80, compresa IVA.