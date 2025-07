A Sambuci il 9 agosto “La gatta Cenerentola”

La Gatta Cenerentola verrà proposta dall’Associazione Culturale Terzo Millennio di Sambuci e sarà rappresentata il 9 agosto 2025 ore 18.30, nella splendida cornice di Castello Theodoli, ed eseguita dal NUOVO CORO POPOLARE del Centro Studi Atelier Centodue diretto dal M° Paula Gallardo.

Cenerentola è una fiaba popolare di antichissime origini. La più antica versione a noi nota è probabilmente nata nell’antico Egitto ed è la storia dell’etèra Rodopi, citata da Strabone nei racconti 134 e 135 del secondo libro delle Storie e da Claudio Eliano nella sua Poikíle historía (Storie varie-XIV, 33). Dunque la storia di Rodopi è da considerarsi il più antico archetipo letterario di Cenerentola.

La fiaba compare in oltre trecento varianti in numerose tradizioni popolari anche molto distanti e apparentemente non comunicanti, è narrata in centinaia di versioni in gran parte del mondo e fa parte dell’eredità culturale di numerosi popoli.

In Occidente la prima versione nota è quella in napoletano di Giambattista Basile, pubblicata nel 1634 con il titolo La Gatta Cenerentola, che troviamo ne Lo Cunto de li Cunti, overo lo trattenemiento de peccerille detto anche Pentamerone, dove dieci novellatrici in cinque giorni raccontano cinquanta fiabe collocate in una cornice che segue il modello del Decameron di Giovanni Boccaccio.

Le successive versioni di Charles Perrault (1697) e dei fratelli Grimm (1812) furono quelle che contribuirono maggiormente alla sua popolarità. Tra le versioni tipiche moderne si deve indicare anche quella narrata nel celebre omonimo film d’animazione di Walt Disney del 1950 nonché nel remake in live action del 2015, sempre della Disney.

E’ la magnifica versione scritta e musicata da Roberto De Simone, messa in scena nel 1976 con la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Un capolavoro assoluto, in cui la favola partenopea diventa tragedia popolare, affresco teatrale, poema sonoro. De Simone, con intuizione folgorante, mescola dialetto e barocco, canto e teatro d’avanguardia. Il risultato è potente, emozionante, rivoluzionario. Lo spettacolo trionfa al Festival di Spoleto e conquista l’Italia intera.

Definito “genio e luce del mondo culturale”, musicologo, compositore, innovatore, regista teatrale, Roberto De Simone, recentemente scomparso, è stato anche e soprattutto uno studioso dell’espressività popolare della Campania, direttamente ispirandosi alla tradizione musicale del folclore campano, sia scritta che orale, ma sempre in riferimento a sistemi di scrittura colti e all’elaborazione metrica

Un lavoro di questo genere comportava una vera e propria ricerca “sul campo”: infatti De Simone e gli elementi del gruppo andavano ad indagare durante le feste popolari, a raccogliere interviste nei paesini dell’entroterra, a trovare tracce laddove la tradizione era già andata perduta.

Contemporaneamente, l’attenzione era anche rivolta ai documenti storici, bibliografici, articoli, saggi su forme musicali antiche, come villanelle, laudi e strambotti, assolutamente necessari per il recupero e la riattualizzazione delle musiche tradizionali dell’area campana.

Roberto de Simone è stato Direttore Artistico del Teatro San Carlo di Napoli dal 1981 al 1987, nominato per chiara fama direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli nel 1995, è stato Accademico di Santa Cecilia fino al 1998, insignito del premio Roberto San Severino (2003), del Premio Nonino Risit D’aur (2003 e 2015), del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2019).

Nel ricordare il poliedrico contributo al mondo della musica e della cultura di Roberto De Simone, la sua Gatta Cenerentola animata da Il Nuovo Coro Popolare del Centro Studi Atelier Centodue renderà merito ad uno dei più alti cultori dell’antropologia musicale e del dialetto, che ha saputo fondere passato e presente, rito e innovazione, «capace di scardinare le apparenze» come ha sostenuto nella sua omelia il cardinale Domenico Battaglia, «facendoci sorridere e piangere insieme, trasformando una risata in preghiera e una preghiera in amore concreto.»

La rappresentazione rientra negli eventi estivi dell’ Assessorato alle politiche culturali del Comune di Sambuci: Associazione Culturale Terzo Millennio, Nuovo Coro Popolare del Centro Studi Atelier Centodue diretto dal M.to Paula Gallardo. In collaborazione con: APS Partenope, APS Polvere di Stelle, Uilt (Unione Italiana Libero Teatro) del Lazio.

Appuntamento a Sambuci, 9 agosto 2025 ore 18.30 Castello Theodoli.

