A San Basilio nasce la Palestra della Legalità

Inaugurata in via Carlo Tranfo, nel quartiere San Basilio, la Palestra della Legalità dell’Opera Don Giustino.

Il progetto da cui scaturisce l’apertura è un esempio di collaborazione tra istituzioni per la creazione di un presidio di cittadinanza attraverso lo sport. L’immobile di Roma Capitale in cui si trova la palestra era occupato ed era diventato un luogo di spaccio. L’amministrazione comunale l’ha sgomberato, portando avanti le procedure per finalizzare il cambiamento. Sport e Salute Spa ha reso agibile l’istituto mentre la polizia offre la disponibilità degli insegnanti.

La palestra è testimonianza dell’unità della città di Roma contro mafia e criminalità e segno tangibile del lavoro delle istituzioni a supporto di chi si batte per la legalità attraverso una forma di cittadinanza attiva e inclusiva.