A Tiburtino III il Polo della Carità “Don Pino Puglisi”, centro di aggregazione e accoglienza

«Il Polo della carità “Don Pino Puglisi” si apre al quartiere di Tiburtino Terzo. – dichiara in un post Facebook il Presidente del IV Municipio Massimilano Umberti – Il 3 ottobre 2024 è stato un privilegio intervenire e raccontare quello che stiamo facendo per Tiburtino III. Abbiamo cambiato le sorti di un quartiere destinato a morire per la latitanza delle amministrazioni precedenti.

Inaugurato l’11 giugno 2024, in un territorio carente di spazi socio-culturali, il Polo “Don Puglisi” rappresenta un importante luogo di aggregazione e di accoglienza giovanile, nonché un punto di riferimento per le famiglie, offrendo diversi servizi:

un centro di accoglienza in semi-autonomia per neo-maggiorenni; il servizio “Officina delle Opportunità” dedicato all’inserimento o al re-inserimento lavorativo delle persone in difficoltà che si rivolgono alle comunità parrocchiali e ai centri di ascolto della diocesi;

il progetto “Ferite Invisibili” per la presa in carico e la cura di persone straniere vittime di violenza intenzionale e di tortura;

un servizio di supporto psicologico per persone vulnerabili; un ufficio dedicato al lavoro pastorale e di comunità nel settore Nord della diocesi di Roma e uno spazio dedicato alle attività di formazione. Grazie alla Caritas Roma al Direttore Giustino Trincia per l’invito e per l’impegno sul nostro territorio.»

