A Villa Torlonia il 25 maggio: “Quando la banda passò…”

Quando la banda passò nel cielo il sole spuntò

Ma il mio ragazzo era lì ed io gli dissi di sì

La banda suona per noi, la banda suona per voi…

Chico Buarque de Hollanda – Mina, 1967

Ispirato alle parole cantate da Mina, sulle melodie di Chico Buarque, il 25 maggio arriva a Villa Torlonia “Quando la banda passò…”, il primo di una serie di appuntamenti curati da Oscar Pizzo e Paolo Dalla Sega, in collaborazione con il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, all’interno della manifestazione “Il Parco dei Poeti – Spazio in versi”.

Evento corale che mette in scena – per la prima volta – il risultato di un percorso artistico e collettivo nato nei borghi dell’Alta Tuscia, “Quando la banda passò…” trasforma il parco in un luogo simbolico in cui risuoneranno i repertori delle bande musicali e la poesia rurale, intrecciando le parole dei poeti e le note dei musicisti in una narrazione collettiva che racconta chi siamo e da dove veniamo.

Oltre il reading e oltre il concerto, “Quando la banda passò…” è un rito nuovo, fatto di creazioni originali e composizioni inedite frutto di un progetto laboratoriale che ha visto incontrarsi negli ultimi mesi le bande dei borghi dell’Alta Tuscia, quel patrimonio immateriale che rappresenta l’anima della memoria e delle tradizioni locali e che – tramandate di generazione in generazione – trovano ora nuove vie di restituzione pubblica, coinvolgendo nuovi linguaggi e suoni contemporanei.

È così che l’evento, il primo di una serie di appuntamenti estivi, celebra la comunità, la memoria, l’immaginazione portando in scena musicisti, autori, strumenti, voci e spartiti, facendo incontrare le tradizioni popolari con la scrittura contemporanea, il respiro delle marce di paese con l’intimità del racconto poetico.

A guidare la prima restituzione pubblica del progetto, sono 4 nomi d’eccezione: per la parte musicale Oscar Pizzo – ideatore e direttore artistico della Stagione “Contemporanea” presso l’Auditorium di Roma Fondazione Musica per Roma – e Massimo Sigillò Massara – compositore, fondatore e leader del pluripremiato gruppo vocale i SeiOttavi -, Eleonora Fisco – poetessa e performer siciliana – e Lorenzo Maragoni – campione mondiale di Poetry Slam – per quella poetica.

Quattro personalità artistiche diverse che, insieme per “Quando la banda passò…”, fanno incontrare le differenti anime della creatività musicale e poetica, con un titolo che è esso stesso una dichiarazione d’intenti: fare della banda un passaggio, una cerniera tra memoria e presente, una soglia sonora da attraversare per raccontare l’Italia dei piccoli centri, dei ritmi lenti, delle comunità.

“La capacità della poesia rurale di evocare la tradizione e le culture, le parole della terra e della memoria, e quella della banda di fare comunità attraverso la musica sono gli elementi intorno ai quali ruota questo progetto culturale” spiegano i curatori Oscar Pizzo e Paolo Dalla Sega. “La posizione strategica di Trevinano, a cavallo tra Lazio, Umbria e Toscana, favorisce lo scambio di esperienze e culture. Da qui l’idea di far incontrare in questo borgo poeti e bande musicali dell’Alta Tuscia e anche delle terre circostanti”.

Dall’inizio del 2025, Trevinano, borgo dell’Alta Tuscia di origine etrusca, frazione del Comune di Acquapendente in provincia di Viterbo, nel Lazio, è il centro del progetto TRW – Trevinano RI-Wind: un piano di rigenerazione creativa e culturale che attraverso nuovi linguaggi e il recupero delle memorie locali intende restituire senso, voce e futuro ai territori.

L’appuntamento di Villa Torlonia a Roma e il tour estivo sono il frutto della prima delle iniziative attivate per TRW: nella sede della Pro Loco di Trevinano è nata una vera e propria scuola di poesia “ad alta voce”, coordinata da Eleonora Fisco, dove partecipanti di ogni età si sono cimentati nella scrittura di testi legati alle storie familiari, al paesaggio, ai ritmi della vita rurale, con l’obiettivo di recuperare e far rivivere i racconti di questa area, attraverso un’arte praticata direttamente dai suoi depositari, tra passato e presente.

È qui che trova spazio anche l’eccezionale docenza di Lorenzo Maragoni campione nazionale di slam poetry, nuova forma di poesia urbana e contemporanea.

Al Teatro Boni di Acquapendente, parallelamente, musicisti provenienti da sei bande del territorio – Torre Alfina, Acquapendente, Castel Viscardo, San Casciano, Castell’Azzara e Grotte di Castro – hanno lavorato con Massimo Sigillò Massara, attraverso brani classici e moderni con una tecnica non tradizionale, a un repertorio musicale originale, ispirato alla grande tradizione lirica italiana ma contaminato anche da suggestioni contemporanee, tra cui quelle del premio Oscar Nicola Piovani.

Dopo la tappa romana, “Quando la banda passò…” entrerà nel vivo dell’estate con una serie di concerti e reading all’interno delle principali piazze e feste popolari del territorio.

Il progetto è parte del più ampio piano di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Trevinano RI-Wind”, finanziato dal Ministero della Cultura con i fondi PNRR M1C3 – Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” con l’obiettivo di riattivare i luoghi attraverso la cultura, trasformare i borghi in laboratori di futuro, dove l’arte non solo si mostra, ma si costruisce insieme.

All’ingresso di Villa Torlonia, in Via Nomentana, 70, gli spettatori riceveranno le indicazioni per seguire l’evento.

